ORPEA lance l'opération « Rêves de résidents »

Ce concours donne l’opportunité à chaque Résident qui le souhaite, partout en France, d’exprimer « SON » rêve et de le voir exaucé : qu’il s’agisse d’un repas dans un restaurant étoilé, d’une soirée à l’Opéra, d’un vol en montgolfière, d’une fête de famille, d’un voyage sur le lieu de son enfance… Tout devient possible en participant à ce concours qui se déroulera du 10 octobre au 20 décembre 2019.

L’objectif est de permettre à chaque Résident lauréat de vivre ou revivre une expérience inoubliable ou redécouvrir une activité qui l’a passionnée.





Le symbole des valeurs partagées



Ce concours illustre parfaitement les valeurs partagées par l’ensemble des équipes ORPEA au service des Résidents :





la proximité relationnelle avec les Résidents et leurs proches : les équipes ORPEA accompagneront les Résidents pour compléter leur dossier de candidature, une nouvelle occasion d’échanger sur l’histoire de vie ;

l’engagement de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour offrir un projet de vie individualisé à chaque Résident accueilli et une qualité de vie ;

le partage de moments forts, avec les Résidents et leurs proches ;

le plaisir de contribuer au bien-être des Résidents.





Les équipes de chaque établissement, sensibilisées à cette opération, vont partager la même ferveur que les Résidents et leurs proches, dans l’objectif de faire partie des lauréats de ce concours.







Calendrier





· Du 10 octobre au 31 décembre 2019 : dépôt des candidatures, avec l’aide des équipes et des familles, par l’envoi d’un simple formulaire décrivant son rêve sur www.revesderesidents.fr

· Janvier 2020 : étude des candidatures afin d’élire les 16 rêves lauréats, issus de toutes les régions

· 1er semestre 2020 : réalisation des 16 rêves lauréats

« Ce concours est une nouvelle occasion de valoriser la parole de nos aînés, et de prouver que l’avancée en âge ne doit pas être un frein pour travailler sur la notion de plaisir et d’estime de soi. Il témoigne ainsi de l’attention bienveillante et de la considération de nos équipes pour les Résidents qui leurs sont confiés. ».

Jean-Christophe ROMERSI, Directeur Médico-social ORPEA France et Stéphane COHEN, Directeur des Opérations Médico-sociales ORPEA France

Rendez-vous sur www.revesderesidents.fr

pour découvrir les premiers témoignages en images

et fin janvier 2020 pour connaître les 16 rêves qui seront exaucés !

Pour trouver une Résidence ORPEA en France :

https://www.orpea.com/maisons-de-retraite

Pour toute information sur un établissement ORPEA

ou être mis en relation avec un service d’aide à domicile,

contactez ORPEA Infos Services : 01 40 78 15 15