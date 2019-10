Décès : où trouver des informations utiles ?

Selon une enquête récente, six Français sur dix méconnaissent les formalités à accomplir après un décès*. Pourtant, elles sont nombreuses, et doivent être accomplies pour certaines immédiatement après la perte de l’être cher. Le point sur les ressources et les soutiens destinés aux proches.





Des outils pour simplifier les démarches





Ce formulaire en ligne permet de déclarer en une seule fois le décès à une quinzaine d’organismes (Caf, Carsat, MSA…)

Sur le site du Service public, il est possible d’éditer un aide-mémoire personnalisé sur les formalités à accomplir, en fonction du lieu du décès, de la situation du défunt…

Le site de l’association Agira (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) propose un formulaire qui permet de vérifier s’il existe un contrat d’assurance-vie ou d’assurance-décès dont vous êtes bénéficiaires.

Que doit-on faire ? Et par où commencer ?Pour répondre à ces questions, il existe heureusement des lieux et des personnes ressources.Bien sûr, l’une des solutions peut être d’aller chercher des informations pertinentes en ligne, dans la rubrique dédiée d’Agevillag e par exemple ou sur le site Service public Mais vous pouvez aussi, en cas de décès à l’hôpital ou en maison de retraite, vous adresser à la direction, qui doit pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires.Si le défunt vivait chez lui accompagné par un service d’aide à domicile, il pourra certainement vous renseigner.Certains d’entre eux proposent par ailleurs un accompagnement administratif, généralement pour un prix raisonnable., ladoit pouvoir répondre à vos questions. Son Centre communal d’action sociale pourra, si besoin, vous mettre en relation avec un assistant de service social.S’il en existe une à proximité, une association de conjoint survivant peut être d’un grand secours. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la Favec. Enfin, si la personne décédée avait souscrit une assurance dépendance ou décès, des services d’assistance ou d’accompagnement peuvent être inclus. Contactez son assureur.Pour soulager un peu les proches, il existe des outils en ligne :A noter : l’entreprise de pompes funèbres Roc Eclerc diffuse actuellement une série de trois courts-métrages intitulée Deuil, si on en parlait ?, dont le p remier épisode est consacré aux formalités à accomplir après le décès. *Sondage Ifop pour France Tombale, réalisé en septembre 2019 auprès d’un échantillon de 1013 personnes