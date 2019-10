Cinq conseils pour mieux vivre le changement d'heure

Si le passage à l’heure d’hiver est sensé être plus facile à vivre que le passage à l’heure d’été – car le décalage avec l’heure solaire augmente à ce moment-là -, reste que nos organismes peuvent se trouver perturbés par cette « heure de sommeil en plus ». Conseils pour se remettre plus facilement de ce changement.





Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, nos horloges ont reculé d’une heure (en octobRE, l’heure REcule, en AVril, elle AVance).Un changement d’heure qui peut perturber notre rythme biologique, et notamment notre sommeil. Cinq conseils pour repartir sur de bonnes bases.Exit thé, café, alcool et autres excitants le soir : l’objectif est d’aller se coucher à l’heure où le corps en a besoin, et non de se maintenir artificiellement éveillé.Pour favoriser l’endormissement, il convient d’aller se coucher aux premiers signes de fatigue, et d’adopter des activités relaxantes le soir : lecture, musique, tricot… d’autant que la lumière bleue des écrans nuit au sommeil.Inutile de chercher à se rendormir à tout prix : autant se lever dès le réveil pour démarrer sa journée.Elle n’est pas néfaste pour la qualité de la nuit à venir, à condition de limiter sa durée dans le temps : idéalement, 20 minutes par jour, plutôt en début d’après-midi… si le besoin s’en fait sentir.Il s’agit ici de profiter un maximum de la lumière du jour : elle est indispensable pour synchroniser notre horloge biologique Par ailleurs, marcher, comme tout exercice physique, aidera à s’endormir le soir.Cet acide aminé sert à produire la, l’hormone de régulation des rythmes biologiques, et la, impliquée dans la régulation du rythme circadien.On en trouve notamment dans le riz complet, les produits laitiers (le fameux lait chaud qui aide à s’endormir le soir), les œufs, les poissons gras, les légumineuses comme les pois chiche, les bananes, les amandes, et même le chocolat.De quoi se concocter de délicieux dîners « spécial changement d’heure » !