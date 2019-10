Monoxyde de carbone : les bons gestes pour éviter l'intoxication

La plateforme EverydayHeroes, consacrée aux premiers secours, vient de publier une nouvelle fiche consacrée aux intoxications au monoxyde de carbone (CO). Car les températures en forte baisse de ces derniers jours font grimper le risque. Rappel des bons gestes pour éviter l’intoxication.





Aérer au moins 10 minutes par jour

Faire vérifier ses appareils de chauffage et de cuisson

Ne jamais boucher les aérations

Installer un détecteur de monoxyde de carbone

Développée avec les pompiers de Paris, la plateforme propose de se former gratuitement aux premiers secours, via une série de mises en situation.La dernière d’entre elle se déroule chez Martin et Julie, qui souffrent de nausées et de maux de tête depuis 20 minutes en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone.Il convient ensuite d’susceptibles de dégager du monoxyde de carbone, c’est-à-dire tous les appareils de chauffage et de cuisson qui fonctionnent au gaz, au fioul, au charbon ou au bois.Puis il faudrales victimes, les mettre au repos avant d’Pour rappel, le monoxyde de carbone est un, qui résulte d’une combustion incomplète. Il est totalementpar l'homme.Il chaque année plus de 3000 intoxications en France, et une centaine de décès.Pour les éviter, quelques règles simples : Questions/réponses sur le monoxyde de carbone (ministère de la Santé)