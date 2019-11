Conserver son animal de compagnie en EHPAD, c'est possible !

Pourquoi devrait-on se séparer de son animal de compagnie lorsqu’on emménage en maison de retraite ? L’EHPAD est avant tout un lieu de vie, censé permettre de conserver un peu de son chez soi, de ses habitudes, de son mode de vie. Dans cette logique, une association propose une solution innovante pour ne plus avoir à faire le choix entre l’EHPAD et son chien.



S'il est possible de conserver quelques meubles et autres effets personnels lorsqu'on intègre une maison de retraite, il est cependant très compliqué de pouvoir garder son chat ou son chien. Pourtant aucun règlement n'interdit l'accueil des animaux de compagnie.



Au-delà du lien affectif, la présence d’animaux auprès des personnes âgées engendre de nombreux bienfaits démontrés à maintes reprises.



Une présence qui permet de renouer la communication, stimuler le langage, réactiver la mémoire, responsabiliser les résidents… et tout simplement améliorer leur bien-être.



Une petite résidence au sein de la résidence !



Alors, pour permettre de ne plus avoir à renoncer à son compagnon, l'association Terpta offre une solution complète d'accompagnement des animaux de compagnie.



Destiné aux EHPAD qui en font la demande, le projet Terpta consiste à apporter les moyens logistiques et humains permettant d’accueillir chiens et chats dans les meilleures conditions.



L’association s’occupe de construire une installation extérieure dotée d’électricité, chauffage et de la nourriture.



Financée pour moitié par l’établissement, cette structure peut accueillir au maximum 12 chats et 8 chiens et ainsi permettre à leurs maîtres de les côtoyer au bon vouloir de chacun.



Un lieu de visite rendu possible grâce à la présence au quotidien de bénévoles et d’auxiliaires vétérinaires qui accueillent les résidents et s'occupent de leur compagnon.



Actuellement, l’association est en recherche de partenaires et espère pouvoir présenter la première structure réservée aux animaux au sein d’un EHPAD en 2020.



Favoriser l’adoption à domicile



Parce que les bienfaits d'une présence animale est tout aussi importante lorsque l'on vieillit à son domicile, la SPA propose depuis peu, à des personnes de plus de 65 ans d'adopter un chien ou un chat.



Une façon de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de les encourager à l’activité physique.