Revoir la formation infirmière ?

« Il faut trois années d’études pour apprendre à devenir infirmière, et bien plus d’une carrière pour tout comprendre du métier ». C’est par ces mots que s’ouvrent le nouveau livre de Charline, qui livre un témoignage et une réflexion passionnante sur son métier d’infirmière, en pleine évolution.

La crise des urgences, les mouvements sociaux en Ehpad et dans l’aide à domicile en témoignent : les professionnels du prendre soin vivent actuellement des situations difficiles, à tel point qu’il devient difficile de remplir les écoles d’infirmiers et d’aides-soignants.La loi grand âge, qui doit être présentée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn d’ici à la fin de l’année, comprendra un volet conséquent sur les métiers.L’ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri vient de livrer ses recommandations en la matière, dans un rapport riche de 59 propositions.Elle préconise notamment d’améliorer les conditions de travail et les rémunérations, mais aussi de revoir le système de formation.La formation, les études, l’apprentissage sont au cœur du nouveau livre de Charline, autrice en 2017 de Bonjour c’est l’infirmière.« Quand devient-on infirmière ? Est-ce le jour où on obtient son diplôme ? Celui où l’on pose son premier pansement ? Où l’on perd son premier patient ? est-ce celui où l’on apprend à se blinder, ou celui où l’on espère ne jamais arriver à le faire ? », interroge-t-elle.Dans On ne naît pas infirmière, l’autrice, désormais infirmière libérale, revient sur sa formation, ses stages à l’hôpital, son quotidien d’infirmière à domicile.Entre reproches des patients et conseils pas toujours avisés des autres soignants, relations avec ses patients petits ou grands, erreurs et réussites, Charline insiste dans le livre sur le fait qu’on n’apprend véritablement le métier qu’auprès de ceux que l’on soigne.Une réflexion fondamentale sur l’évolution de la profession, pour mieux comprendre, de l’intérieur, tout ce qui se joue aujourd’hui.Lire le rapport Plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge 2020-2024 de Myriam El Khomri On ne naît pas infirmièreCharlineEditions AutrementSeptembre 201918 euros