Invitation : rendez-vous le jeudi 14 novembre à La Villette

A l’occasion de son 12ème colloque sur les approches non-médicamenteuses, la rédaction d’Agevillage vous invite à la soirée du 14 novembre. Au programme, un débat engagé, la remise des sept Labels Humanitude 2019 et un cocktail convivial.

Pour cette 12ème édition, le colloque organisé sous le Haut patronage du président de la République a pour thème Libertés, solidarités, citoyenneté, vers une société inclusive.Toute l’équipe d’Agevillage et des formations Humanitude vous attendent dès 17h45 au Centre des congrès de La Villette, à Paris, pour un débat intituléSur scène,ambassadrice pour la Fédération nationale de la Mutualité Française, etéchangeront sur ces enjeux cruciaux au regard du bouleversement démographique qui vient.A 19 heures, les équipes de sept établissements se verront remettre leur Label Humanitude par des représentants du gouvernement, Marie-Anne Montchamp de la CNSA, Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des Droits chargé de la lutte contre les discriminations, Dominique Libault auteur du rapport sur la concertation Grand Age-Autonomie, des députées (Jeanine Dubié, Monique Iborra) mais aussi des citoyens âgés, des associations Citoyennage et Old’Up.La soirée se terminera sur une, avec un cocktail organisé au cœur du village des exposants, et un séance de dédicaces de Delphine Dupré-Lévêque, autrice de Viens chez moi, j'habite dans un Ehpad Centre des Congrès de la Villette, Cité des sciences et de l'industrie30 avenue Corentin Cariou, 75019 ParisAccès métro : ligne 7, station Porte de la VilletteAccueil à partir de 17h45