Six conseils pour affronter le froid

Alors que le temps se fait de plus en plus pluvieux et froid, rappel des bons gestes à adopter en cas de basses températures.





Bien couvert de la tête aux pieds

Circulation entretenue





Un garde-manger bien rempli





Des installations de chauffage sûres et efficaces

La lumière pour garder le moral





Des liens préservés

Veillez à porter une tenue adaptée si vous sortez, en n’oubliant pas de vous couvrir la tête : elle est la source de près d’un tiers des déperditions de chaleur, notamment par la bouche. Bonnet, gants et cache-nez sont indispensables.N’hésitez pas à enfiler plusieurs couches de vêtements, pour profiter de l’effet isolant de l’air présent entre les différentes épaisseurs.Pensez aussi à faire chaque jour et régulièrement des exercices en bougeant les bras, les jambes, les doigts vigoureusement afin de maintenir une bonne circulation. Vous éviterez ainsi engelures et onglées.Pour pallier une éventuelle panne d’électricité, des approvisionnements ralentis en cas de chutes de neige ou une rupture des canalisations, il peut être utile de constituer quelques réserves de nourriture et d’eau.Pour lutter contre le froid, il est aussi recommandé d’adopter une alimentation un peu plus riche qu’à l’accoutumée. Privilégiez les sucres lents (pâtes, riz, légumes secs…), associés à des aliments riches en vitamine C (choux, cresson, brocolis, agrumes…). Et n’oubliez pas de boire suffisamment, car le chauffage dessèche l’air des logements.Pour être sûr de bénéficier d’une température agréable chez soi (19°C au minimum) tout en évitant les intoxications au monoxyde de carbone, pensez à faire vérifier son système de chauffage avant que les températures ne baissent trop.Avec les jours qui raccourcissent, veiller à ce que l’éclairage soit adapté, à la fois pour garder le moral et pour éviter les chutes dans un logement trop sombre.La lumière naturelle joue elle aussi un rôle anti-dépresseur : évitez de rester enfermé, même si le temps n'est guère engageant.Pour le moral, il est aussi essentiel de garder le lien avec sa famille, ses proches, de sortir tous les jours pour prendre le soleil et échanger avec les commerçants du quartier : ne vous isolez pas !D’autres conseils dans le guide de l'Institut de gérontologie sociale de Marseille, Conseils pratiques aux personnes âgées : comment mieux affronter l'hiver