Esport : les Silver Geeks, rois du strike

Les « silver geeks », ces seniors férus de jeux vidéo, se sont affrontés début novembre lors d’un tournoi acharné à l’occasion de la Paris Games Week, le salon de référence du jeu vidéo en France.

Né en Poitou-Charentes en 2015, le programme Silver Geeks s’est depuis déployé dans 16 autres départements, et touche aujourd’hui 2000 personnes âgées.Des seniors volontaires et motivés pour participer à des ateliers animés par des jeunes en services civiques autour du numérique, de l’utilisation de Google Earth ou de YouTube en passant par Skype ou Facebook.Sans oublier de jouer : le bowling sur Wii remporte un énorme succès auprès des plus âgés.A tel point qu’un tournoi dédié aux joueurs de plus de 70 ans s’est tenu le samedi 2 novembre à l’occasion de la Paris Games Week, la grande rencontre annuelle du jeu vidéo français.Après une compétition acharnée entre les quatre équipes finalistes, ce sont les poitevins Bernard et André, respectivement 95 et 67 ans, qui ont remporté le challenge face aux seniors du CCAS de Tours.