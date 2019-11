Un mooc pour tout savoir sur l'accompagnement en fin de vie

L’accompagnement d’un proche en fin de vie est une étape douloureuse à laquelle on est rarement préparée. Afin d’épauler les aidants familiaux, les proches ou même les patients eux-même, Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie propose désormais des cours en ligne, permettant de se former pour faire face à la fin de vie.



Pour ce faire, le mooc est doté d’un large contenu, conçu et proposé par des experts du sujet.



Etre accompagné par des experts



Psychologue, kinésithérapeute, infirmière coordinatrice, neurologue, présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie… L’équipe pédagogique est constituée d’un panel de professionnels d’horizons variés, tous quotidiennement en contact avec la problématique de la fin de vie.



A partir de textes, de présentations animées,de vidéos d’experts et de praticiens, ce mooc invite à s’informer sur la fin de vie mais aussi à mieux appréhender des situations souvent complexes, en s’appuyant sur les témoignages et les expertises de professionnels.



Le cours en ligne s’étend sur huit semaines avec pour un thème spécifique pour chacune d’entre elles :

Séquence 1 : Contexte socio-politique français sur la fin de vie

Séquence 2 : Les mots pour "la" dire

Séquence 3 : Les soins palliatifs

Séquence 4 : Droits des malades et des proches aidants

Séquence 5 : Obstination déraisonnable, LAT, procédure collégiale

Séquence 6 : Les thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses en fin de vie

Séquence 7 : L'alimentation et l'hydratation en fin de vie

Séquence 8 : La fin de vie : questions en cours en France et à l'international



A la fin de chaque séquence, l’utilisateur devra réaliser un test d’auto-évaluation afin de valider ses acquis et obtenir à la fin de la session, une attestation de suivi avec succès.



Entièrement gratuit et ouvert à tous, le cours à distance La fin de vie : s'informer pour en parler débutera le 20 janvier 2020 et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Gratuit et proposé sur la plateforme Fun Mooc, le cours à distance La fin de vie : s'informer pour en parler a été conçu pour faciliter le dialogue avec un proche malade, comprendre les soins palliatifs, connaître ses droits ou encore pour permettre d’adopter les bons réflexes pour chaque situation.