5e édition des ORPEA Excellence Awards

Le 14 novembre dernier, à Paris, le Conseil Scientifique et Ethique du Groupe ORPEA (ISEC) a organisé à Paris sa cérémonie annuelle des ORPEA Excellence Awards. Cet événement est l’occasion de mettre à l’honneur et de récompenser trois équipes du Groupe ayant mis en place la réflexion éthique clinique la plus pertinente, ainsi que les meilleurs programmes en recherche ou en innovation soignante.







Pour cette 5e édition, 30 projets, issus de 8 des 14 pays où le Groupe est implanté (11 projets français, 6 en Espagne, 3 en Autriche, Allemagne et Pologne, 2 aux Pays-Bas, 1 en Belgique et en Suisse) ont été retenus pour concourir et être soumis à la décision de l’instance collégiale qu’est l’ISEC, composée de professeurs de médecine et de représentants des métiers du Groupe.







Tous les projets soumis à l’ISEC dans le cadre des ORPEA Excellence Awards confirment l’intérêt des équipes à développer de nouvelles approches dans leurs pratiques quotidiennes.







Cette cérémonie a été marquée par l’intervention du Pr Bruno DUBOIS (Professeur de neurologie à Sorbonne Université, Chef du service des maladies cognitives et comportementales de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Directeur scientifique de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et Président de la Société Française de Neurologie) sur le thème « Les enjeux scientifiques et sociétaux de la maladie d’Alzheimer ».









Lauréats de l’édition 2019 :









Le Pr Alain FRANCO (Président de l’ISEC) et le Dr Linda BENATTAR (Directrice Médicale Internationale du Groupe ORPEA) ont remis leur trophée aux trois lauréats :







• Lauréat dans la catégorie Recherche :

« ProQuas (Identification et développement d’interfaces et de process en faveur de la qualité de vie des Résidents) » - Senevita (Muri bei Bern, Suisse)

Mené entre 2015 et 2019, ce programme a d’abord permis d’identifier les besoins et les facteurs freinant ou facilitant la mise en œuvre d’une prise en charge de la douleur fondée sur les preuves.







Grâce à ce programme, on note une nette augmentation de l’auto efficacité perçue par les soignants en matière de gestion de la douleur des résidents, ainsi qu’une diminution significative de l’intensité de la douleur ressentie par les résidents à 3 et 6 mois.







La robustesse de la démarche et de ses résultats est attestée par 4 publications internationales de haut niveau.









• Lauréat dans la catégorie Innovation soignante :

« SOS pour un aidant familial » - ORPEA Polska (Varsovie, Pologne)







Le projet repose sur l’hypothèse que les aidants familiaux ont besoin d’aide et de soutien et que, dans le cas où le stress de la prestation de soins n’est pas maîtrisé, il peut facilement mener à un épuisement professionnel (burn-out).

Des ateliers gratuits sont organisés pour les aidants familiaux au sein des maisons de retraite du Groupe en Pologne, au cours desquels le personnel partage son expérience et son savoir-faire.







Les familles sont ainsi mieux préparées au processus de soins ; devenant des partenaires essentiels du programme de soins et les soignants qui animent les ateliers ont une plus grande estime de soi. Ces ateliers permettent aussi de préparer les familles à la décision de recourir à des soins professionnels dans un centre de santé si nécessaire.







• Lauréat dans la catégorie Ethique clinique :

« Les mains qui brisent le silence » – Residencia Estremera- ORPEA Ibérica (Madrid, Espagne)

Ce projet socio-éducatif, combinant apprentissage tout au long de la vie et service à la communauté, associe des ateliers de musicothérapie, d’habileté manuelle et de dynamique, des groupes destinés à enseigner la langue des signes à des personnes atteintes de difficultés d’audition, d’expression et de communication de leurs émotions. Originalité : ces ateliers sont intergénérationnels et ouverts aux résidents comme aux soignants.







Porté par une animatrice socio-culturelle référente et l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire de la résidence, ce programme contribue à rompre le sentiment d’isolement et de solitude qu’induisent ces troubles chez les personnes âgées, et à modifier les représentations du grand âge dans les jeunes générations.







« Le groupe ORPEA a toujours promu le travail interdisciplinaire, l’innovation et l’amélioration continue des pratiques professionnelles afin d’offrir à nos résidents/patients et à nos collaborateurs des prises en charge garantissant qualité, bien-être et respect. Les initiatives proposées à l’occasion de cette 5è édition des ORPEA Excellence Awards témoignent de cet engagement. »

Dr Linda BENATTAR, Directrice Médicale Internationale du Groupe ORPEA.









Le Conseil Scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA (ISEC)









Dans sa volonté de répondre aux questionnements éthiques de l’ensemble des professionnels et de contribuer à l’approfondissement d’une culture pragmatique de l’éthique clinique, de la recherche et de l’innovation soignante dans l’ensemble de ses établissements, le Groupe ORPEA a institué en 2015 un Conseil Scientifique et Ethique International (ISEC).







Présidé par le Professeur Alain FRANCO, il est composé de personnalités éminentes de la Gériatrie internationale : le Pr Manuel TEIXEIRA VERISSIMO (faculté de médecine de Coimbra, président de la Société portugaise de médecine interne), le Pr LIU Xia Hong (Peking Union Medical College Hospital, Beijing et le Pr José Manuel RIBERA-CASADO (Académie royale de médecine espagnole).







L’ISEC apporte son éclairage, son expérience et ses compétences en matière de qualité et de sécurité des soins, mais aussi de qualité de vie, au service des résidents, patients et collaborateurs.

En France, il s’appuie sur un réseau de référents Ethiques régionaux et de référents Bientraitance présents dans chaque établissement.







