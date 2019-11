Courir pour mieux vieillir

Une activité physique régulière constitue une des conditions nécessaires pour vieillir en meilleure santé. En ce sens, la course à pied est une solution qui permet de profiter des bénéfices de l’activité physique sans avoir à y consacrer trop de moyen. Plus d’explications sur cette discipline accessible au plus grand nombre.



Meilleure mobilité, rôle bénéfique sur la fonction cardiovasculaire, le métabolisme, la composition corporelle… les bienfaits pour les seniors de l’activité physique sont multiples.



S’assurer de sa condition physique



L’important étant de trouver l’activité la plus adaptée à sa condition.



La première étape est donc de se tourner vers son médecin afin de savoir si l’on est apte à se lancer.



Courir avec de l’arthrose par exemple peut avoir des incidences sur les articulations et il est donc important d’obtenir l’aval de son médecin avant de courir.



En courant, le pied supporte 2,5 fois le poids du corps alors que lors d’une marche, il ne supporte plus qu’1,2 fois ce poids.



En cas d’arthrose il est sans doute préférable d’opter pour une session de marche rapide ou une promenade, options qui peuvent déjà apporter leur lot de bénéfices pour le corps.



A noter que pour ressentir les bénéfices de la marche, il est conseillé de pratiquer une promenade de 30 minutes au moins.



En l’absence de problèmes articulaires et cardiaques, la course à pied sera certainement la meilleure solution à adopter.



Selon Selon une étude parue dans le journal de l’American College of Cardiology , la course à pied apporte plus de bénéfices que la marche. Selon cette étude, suffit de 5 minutes de jogging pour avoir les mêmes bénéfices sur le corps qu’avec 15 minutes de marche.



Ne pas se surestimer



Il est donc temps de choisir une paire de chaussures adaptée afin d’éviter tout bobo et de se lancer progressivement dans des sessions de jogging.



Progressivement est le mot d’ordre à respecter impérativement pour éviter tout danger. Pas question d’aller au bout de soi mais plutôt de retrouver petit à petit le goût de courir.



Il faut donc choisir une distance raisonnable dans un premier temps et de démarrer avec une foulée peu intense avant de progressivement envisager un effort plus long et plus soutenu.



Il est important de ne pas oublier de s’échauffer avant d’entamer l’exercice, surtout en cette période glaciale, et de ne pas oublier de boire suffisamment.



Courir ensemble, c’est mieux



Dans cette optique de promotion du sport pour les personnes âgées, la société spécialisée en prévention santé Lean de Vie organise des courses intergénérationnelles et reverse une partie des recettes à une association soutenant l’activité physique et la santé des seniors.



Ces courses appelées Silver Run ont lieu plusieurs fois par an, dans différentes villes françaises sur des parcours adaptés à tous.



1, 5 ou 10 km, en marchant ou en courant, la Silver Run invite petits enfants et grands-parents à s’exercer ensemble à la pratique sportive.