Cadeaux de Noël : la sélection de la rédaction

Si Noël est avant tout considéré comme un moment de retrouvailles en familles, reste que 9 Français sur 10 profitent de l’instant pour échanger des présents. En panne d’idée pour un proche âgé ? La sélection vous propose quinze idées pour tous les goûts et tous les budgets.







Passer de bons moments ensemble





Rester connectés tout l’année



Pour les cinéphiles



Plus de cinquante ans après Un homme et une femme, Claude Lelouch retrouve, avec Les plus belles années d'une vie , son couple d'acteurs mythiques Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, et ressuscite les amours perdues à travers cette suite aussi malicieuse qu'attachante.

14,95 € en dvd



Comédie légère et pleine d'espoir, Chamboultout raconte le quotidien éprouvant d'une aidante confrontée au handicap de son mari. Un film qui rend hommage aux 11 millions d'aidants familiaux qui consacre, dans l'anonymat le plus total, une partie de leur vie à un proche.

12,99 € en dvd





Downton Abbey est une série dramatique historique qui raconte les péripéties d’une famille de l’aristocratie britannique pendant les années 1910 et 1920. Après un immense succès public et critique, les 6 saisons et 52 épisodes sont réunis dans un coffret événement.

59,38 € en dvd



Pour les mélomanes



Sobrement intitulé Johnny, le second album posthume de l’idole des Français invite à redécouvrir ses plus grands tubes réorchestrés en version symphonique ou en piano-voix.

2 titres sur lesquels la voix du rockeur est accompagnée par les 70 musiciens du London Symphony Orchestra et les 42 choristes de la London Voice.

15,99 € en CD



Trois ans après le décès du chanteur et poète canadien, Thanks for the Dance offre un nouvel épilogue flamboyant à la carrière de Léonard Cohen. Un album composé de 9 chansons teintées d’humour et de spiritualité.

15,99 en CD



Pour son quinzième album, Ame fifties, Alain Souchon revient avec une évocation tendre et romantique de la France des années cinquante, où se croisent Jean Gabin, Jeanne Moreau ou Jean-Paul Belmondo. 10 titres savoureux qui ne décevront pas les fans du chanteur de 75 ans.

16,99 € en CD



Pour les férus de lecture



Avec Avec La vieille qui conduisait des motos , l’ancienne journaliste Anne-France Dautheville nous embarque dans un road trip plein de générosité et d’humour, rythmé par les souvenirs et les anecdotes d’une sexa pas comme les autres.

16,80 €



Après Au coin d'une ride, paru en 2014 et qui abordait la maladie d'Alzheimer, Thibaut Lambert retrouve la thématique du grand âge, avec toujours autant de tendresse. L'amour n'a pas d'âge , sa nouvelle BD inspirée par des témoignages de résidents, offre une vision de la vie en maison de retraite pleine d'espoir et d'optimisme.

18 €

Les gratitudes , neuvième roman de de Delphine de Vigan, peint le portrait d’une vieille dame perdant l'usage des mots. Un récit plein de tendresse qui invite à resserrer les liens avec ses proches !

17 €

Pour prolonger les retrouvailles de Noël, pourquoi ne pas miser sur des activités à faire ensemble ?Quel enfant n’a pas ri (et un peu tremblé) en découvrant l’histoire de la sorcière du placard aux balais, née de la plume de Pierre Gripari en 1967 ? Un classique de la littérature enfantine adapté en une pièce de théâtre qui se joue actuellement au Guichet Montparnasse à Paris, jusqu’au 18 avril 2020. A partir de 7 euros.Pour mieux se connaître, partager ses souvenirs, encourager la transmission, pourquoi ne pas créer un? Un joli cahier et un peu de matériel suffit, mais il est aussi possible de se procurer des albums à remplir pas à pas, comme Mamie, parle-nous de toi ou Papy, parle-nous de toi aux éditions Familium (29,90 euros).Les grands classiques (jeux de carte, dames, petits chevaux, dominos…) ont fait leurs preuves auprès des plus petits comme des plus grands. Mais il existe aussi des jeux conçus pour favoriser les échanges, comme 2 minutes ensemble ! (14,99 euros) ou adapté aux personnes souffrant de troubles de la vue comme le Scrabble ou les dominos en braille (58 euros).De plus en plus de solutions numériques s’adressent aux seniors, pas toujours à l’aise avec les nouvelles technologies. La Sunday box permet ainsi de partager vos photos ou vidéos directement sur le téléviseur d’un proche, via un boîtier transmetteur branché sur la TV. La télécommande intelligente associée avertit le destinataire à chaque fois qu’un nouveau message arrive. Compter 99 euros.La société Facilotab propose quant à elle une. Recevoir des emails et des photos, naviguer sur internet, utiliser des applications : tout devient facile avec cette tablette labélisée Testé et approuvé par les seniors. Le système Facilotab peut être installé sur une tablette achetée dans le commerce (15 euros), ou être offert pré-installé dans une tablette Androiid (à partir de 265 euros).D’autres proposent d’à un senior. Pour les proches, c’est simple : un smartphone suffit pour transmettre les messages et les clichés. Le destinataire les recevra imprimés sous forme de gazette avec Famileo (à partir de 5,90 euros par mois) ou de cartes postales avec Parlapapi (à partir de 5,50 euros pour quatre photos par mois).