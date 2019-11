Inondations : les bons gestes en cas de crue de la Seine

Une chance sur cent : c’est le risque que se produise, chaque année, une crue majeure de la Seine. Une éventualité à laquelle il est essentiel de se préparer quand on habite en Ile-de-France. Conseils pratiques.





2016, 2018 : la région a été frappée par d’importantes inondations ces dernières années. Ce qui ne signifie pas que le risque est écarté. Les crues sont imprévisibles, et peuvent survenir à intervalles rapprochés : il s’en produisit ainsi trois durant le règne de Louis XIV, en 1649, 1651 et 1658.Il est donc indispensable de s’y préparer, même si à la différence des inondations qui ravagent le sud en ce moment, les Franciliens seront prévenus 24 à 72 heures à l’avance : les crues de la Seine sont plus lentes.Les personnes âgées isolées sont invitées àCréé pour recenser les personnes seules en cas de canicules et pouvoir prendre de leurs nouvelles, il fonctionne aussi en cas d’évènement climatique extrême.Les autres communes d’Ile-de-France disposent de listes équivalentes.N’hésitez pas non plus à: en cas d’évacuation, de coupure d’eau, d’électricité, les solidarités de proximité aideront à se mettre en sécurité mais aussi à revenir plus vite à une vie normale.. Si des équipements publics (gymnases, écoles...) seront réquisitionnés en dehors des zones touchées pour loger les personnes qui auront dû quitter leur logement, mieux vaut anticiper et prévoir un endroit où aller (famille, amis…).Le site internet Episeine, dédié à la prévention et à la sensibilisation, met à votre disposition de nombreuses informations et conseils : jeu en ligne pour apprendre à préparer son sac, carte interactive des zones inondables, vidéos…Pour s’inscrire sur Chalex, appeler le 3975 ou renvoyer ce formulaire rempli à :Ville de ParisDASES – CHALEXSous-direction de l’autonomieBureau 729 bis94/96 quai de la Rapée75012 Paris