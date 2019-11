Solidarité : associations, particuliers et Ehpad s'engagent

A l’approche de l’hiver, des fêtes de fin d’année qui peuvent renforcer le sentiment de solitude, des intempéries qui limitent les sorties, l’opération Ma porte est ouverte revient pour une deuxième saison.





Solidarité dans les Ehpad aussi





Initiée par Nextdoor, application de mise en relation entre voisins, l’initiative est soutenue en 2019 par une grand nombre d’associations : Fondation Claude Pompidou Astrée et Entour’Âge Solidaire L’idée ? Faire part de sa disponibilité à son voisinage proche pour boire un café, aller se promener ou simplement se rendre visite.Pour se lancer, il suffit de s’inscrire sur l’application et de poster un message en ce sens.Autre option, passer le message grâce à une affiche accrochée dans le hall de son immeuble ( à imprimer ici par exemple ) ou se tourner vers les associations partenaires qui pourront vous aider à mettre en place ou participer à des actions près de chez vous.Cette solidarité de proximité ne se joue pas simplement chez les particuliers. Ainsi, dans la Drôme, l’Ehpad Les monts du matin a ouvert ses portes aux personnes âgées alentours, privées d’électricité suite à de violentes chutes de neige.Repas chauds et hébergement d’urgence étaient proposés à tous ceux qui en avaient besoin.A Paris, ce sont les résidents d’un Ehpad du XVème arrondissement qui se sont mobilisés pour préparer des dizaines de litres de soupe, distribués ensuite à des sans-abris par l’association Dans ma rue, rapporte France Inter.