Fêtes de fin d'année : organiser le voyage

La question de Solenn L.

La réponse d’Agevillage





Ayant déménagé cette année en Bretagne, je souhaite inviter ma mère qui vit à Lyon à fêter Noël avec nous. Elle a 82 ans, un peu de mal à se déplacer et n’a jamais beaucoup voyagé, quels conseils pourriez-vous me donner pour lui rendre le voyage simple et confortable ?Si lesfonctionnent, mais rien n’est moins sûr avec la grève annoncée pour le 5 décembre, vous pouvez faire appel au service Domicile-train Un accompagnateur viendra chercher votre mère chez elle et l’installera dans le train, à sa place. Un service payant (à partir de 30 euros de l’heure), dédié aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer.En gare, les personnes à mobilité réduite peuvent quant à elle se faire accompagner gratuitement jusqu’à leur siège grâce au service Accès plus. Si vous préférez opter pour un trajet en, il est généralement possible de demander une assistance à l’embarquement lors de la réservation.Si possible, imprimez à l’avance billets et cartes d’embarquement pour éviter les longues files d’attente à l’aéroport.Le plus confortable restant le trajet en, à condition de faire des pauses régulières, toutes les deux heures au maximum.