Maison de retraite : conseils pour préparer l'élection du conseil de la vie sociale

Avec des mandats courant d’un à trois ans, les élections du conseil de vie sociale doivent être régulièrement organisés dans les maisons de retraite (Ehpad). Recommandations pratiques de l’interCVS 91.





L’organisation en amont d’un atelier d’expression expliquant le rôle du CVS, des élus et le déroulement des élections.

La mise en place la possibilité de vote par correspondance pour faciliter l’élection du représentant des familles.

Une communication par courrier aux familles et par affichage au sein de l’établissement avec si possible une présentation des candidats.

La tenue des élections à l’occasion d’une fête de l’établissement, lors d’un week-end.

Obligatoires dans les Ehpad, les conseils de la vie sociale (CVS) sont des instances représentatives des résidents et de leurs familles.Ce sont des lieux d’échange et d’expression, qui ont pour mission d’émettre avis et propositions sur tous les sujets qui concernent la vie et le fonctionnement de l’établissement.Il peut s’agir de la vie quotidienne dans la structure, des services rendus, des conditions d’accompagnement, des activités proposés, de l’animation socioculturelle…Le conseil de la vie sociale comprend au moins deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, un représentant des familles ou des représentants légaux s’il y a lieu, un représentant du personnel et un représentant de l'organisme gestionnaire.Les CVS des établissements peuvent être composés d’un plus grand nombre de membres élus à condition que le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du Conseil.Pour assurer la bonne tenue des élections et surtout la participation des personnes concernées, l’interCVS 91, association qui rassemble plusieurs CVSde l’Essonne, livre de nombreux conseils, et notamment :