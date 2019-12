Comment aider mon père à bien prendre ses médicaments ?

La question de Bernard M.

La réponse d’Agevillage

Pour aider mon papa, je cherche un système pour lui mettre à disposition quotidiennement certaines choses comme ses médicaments car je ne peux pas y aller tous les jours.Un système à ouverture automatique programmable ou un système d'ouverture à distance.Savez-vous où je peux trouver des informations ?Votre père vit chez lui et comme nombre de personnes âgées, il prend certainement plusieurs médicaments ( entre 5 et 9 molécules différentes en moyenne au minimum par an ).Une polymédication qui n’est pas sans risque. En cas d’oubli, en cas de double prise, à cause des interactions aussi.Vous cherchez une solution qui permettra à votre père d’éviter une partie de ces risques, accrus dans la population senior chez qui on observe une utilisation inadaptée des médicaments dans 53% des cas Il en existe plusieurs. A commencer par les, qui commencent à se développer.Ils rappellent aux personnes âgées ou aux aidants de prendre le traitement (via une sonnerie, un sms ou un appel téléphonique) et détectent les anomalies dans la prise (ouverture de deux cases par exemple. D’autres solutions permettent de connecter des objets de la vie courante , et ainsi de rendre un pilulier « classique » connecté.Unepeut aussi être précieuse. Si nécessaire, le médecin traitant de votre père peut prescrire le passage d’un infirmier ou d’une infirmière à domicile qui pourra l’aider à prendre correctement ses traitements.Une aide à domicile peut vérifier la prise de médicaments, dans des conditions strictement encadrées par la loi. Il faut d'une part que le médecin ait indiqué sur l'ordonnance que la prise du médicament est un "acte de la vie courante".D'autre part, la prise du médicament doit être simple et ne nécessiter aucun apprentissage ni geste technique.N’hésitez pas à évoquer vos inquiétudes avec votre père et son médecin pour trouver la solution la plus adaptée.Certaines pharmacies proposent quant à elle la livraison de médicaments. La personne en charge de ce service doit être formée et à même d’apporter des conseils et des précisions sur les traitements.