Make.org : 10 propositions pour mieux prendre soin de nos aînés

Fin 2018, une grande consultation lancée conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et Make.org demandait aux Français d’apporter des réponse à la question “Comment mieux prendre soin de nos aînés ?”. Il y a quelques jours la plateforme citoyenne a révélé le plan d’action résultant de cette démarche.



Au total, 415 000 citoyens et plus d'une centaine de représentants d'associations, entreprises et startups ont participé à cette consultation citoyenne de laquelle Agevillage était partenaire.



Une démarche souhaitée par le gouvernement afin d’inclure les citoyens à la conception de solutions pour les personnes âgées vulnérables et définir ensemble les contours d’une société plus inclusive.



Fruit de ce travail, un plan d’action composé de 10 actions reflète les grandes tendances exprimées par les Français :



Lutter contre l'isolement



Tous engagés contre l’isolement

L’idée de cette action est de permettre aux 800 000 jeunes qui effectueront leur service national universel d’effectuer des missions de proximité auprès de personnes âgées isolées.



L’objectif est de proposer 200 000 stages de ce type par an et ainsi appuyer les actions associatives de lutte contre l’isolement et l’exclusion.



Favoriser le maintien à domicile



Diagnostic habitat

Ce projet consiste à accompagner à terme 500 000 seniors en perte d’autonomie afin de proposer des conseils sur l’adaptation du domicile et la pratique d’exercices physiques et ainsi permettre le prolongement du maintien à domicile.



Silver marché

Au travers la création d’une plateforme d’achats responsables en ligne, rendre plus accessibles les solutions produits et services innovants permettant le maintien à domicile.



Colocation solidaire

Développer des colocations intergénérationnelles afin de loger 50 000 personnes supplémentaires .



Concours Habitatscopie

Ce concours aura pour vocation de mettre en avant les innovations favorisant des lieux de vie plus accueillant pour les seniors.



Soutien aux aidants



Nouveau regard sur les aidants

Ce projet consiste à sensibiliser le grand public au rôle d’aidant.



Ecoute aidants

Réunir les plateformes téléphoniques dédiés aux aidants pour créer un numéro gratuit unique d’écoute et d’orientation.



Portail de l’aidant

Ce projet induit la création d’une plateforme en ligne où les aidants pourront trouver l’ensemble des informations dont ils ont besoin, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et géolocalisé.



Qualification aidant

Ce programme aura pour objectif de former les aidants, via des modules en ligne, afin de les aider au quotidien, dans la relation avec leur proche.



Coaching PME salariés aidants

L’objectif ici est d’accompagner environ 150 entreprises dans le développement d’initiatives en faveur de leurs salariés aidants. Pour ce faire les entreprises recevront un kit de bonnes pratiques à adopter et à développer auprès de leurs salariés.