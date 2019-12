ORPEA déploie la télémédecine dans ses établissements en France sur 3 ans

ORPEA adopte une solution de télémédecine du quotidien et de l’urgence pour l’ensemble de ses établissements, maisons de retraite, cliniques de soins de suite et psychiatriques.

Cette approche inédite, développée par Exelus, start-up bordelaise de e-santé, permettra pour la première fois l’association de l’ensemble des acteurs du parcours de soin (SAMU, CHU, médecins, spécialistes…) pour une prise en charge au chevet du patient.

Le choix s’est porté sur une solution d’une grande simplicité d’utilisation, permettant d’inscrire la télémédecine dans la pratique quotidienne du soin en établissement et de déployer Nomadeec dans l’ensemble des 354 établissements français du Groupe d’ici 2022.







Une solution ouverte qui intègre la médecine d’urgence







En matière d’urgence médicale des seniors, la permanence de soins est aujourd’hui un défi de santé majeur, notamment la nuit et le week-end. La solution retenue par ORPEA permet d’éviter aux résidents des hospitalisations et déplacements inutiles, contribuant ainsi à leur confort et à leur qualité de vie, tout en facilitant le quotidien des équipes soignantes.

Nomadeec s’adresse à tous les professionnels de santé intervenant en premier recours sur le terrain, à

l’extérieur de l’hôpital ou en établissement.













Nomadeec est une plateforme de télémédecine mobile qui présente la caractéristique majeure d’associer la médecine d’urgence. 20 centres de télérégulation SAMU en sont déjà équipés ainsi que les CHU de plusieurs grandes villes. Il s’agit d’une solution mobile d’examen clinique ou de bilan connecté, compacte et légère.



































Une solution de téléconsultation et de télé expertise intégrée au parcours de soins







Ce dispositif permet de développer de nouveaux services au sein des établissements de soins en complément des visites régulières des médecins auprès des résidents des maisons de retraite.

L’usage de la télémédecine pour la téléconsultation en visioconférence (pour certains renouvèlements d’ordonnance effectués à distance par le médecin traitant par exemple) et de la télé expertise (pour bénéficier d’un accès rapide à un avis spécialisé d’un cardiologue, ou d’un dermatologue par exemple…) ne modifie pas le parcours de soins, mais permet de le fluidifier, en améliorant notamment le délai de prise en charge, ainsi que l’efficacité des communications entre médecins et soignants, puisque les comptes rendus sont immédiatement à disposition dans le dossier de soins du patient.

En effet, l’application génère automatiquement des documents clairs et des courriers personnalisables qui permettent de tracer l’intégralité de la prise en charge. Toutes les données sont sécurisées, horodatées et stockées, ou partagées avec les autres professionnels impliqués.





























































Une solution mobile pour les professionnels de santé





Chaque professionnel de santé peut effectuer un bilan adapté à ses compétences, et transmissible en temps réel. Ce bilan est réalisé très rapidement grâce aux dispositifs médicaux connectés, et s’enrichit de nombreuses informations complémentaires, photos ou vidéos. Il peut ensuite être partagé en toute sécurité avec un médecin expert à distance, à travers une application dédiée.