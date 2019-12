A l'Abord'âge : 4 seniors partent à l'assaut de l'Atlantique !

Philippe Berquin, Bernard Gerbeau, Philippe Michel et Philippe Schucany se sont lancés pour défi de traverser l’océan Atlantique à la rame. Un challenge osé qui a pour but de montrer que le sport peut aider à bien vieillir.



Agés de 60 à 71 ans, les quatre compagnons d’équipage entendent prouver au plus grand nombre que vieillir n’est pas une fatalité et que l’activité physique demeure essentielle, même à la retraite.



La pratique régulière est d’ailleurs vivement recommandée aux plus de 65 ans afin de diminuer les risques de sarcopénie (diminution de la masse musculaire), d’ostéoporose et de troubles de la fonction cognitive.



Une étude réalisée par des chercheurs finlandais de l’université d’Oulu révèle même qu’une activité physique modérée ou intense permet de réduire la mortalité de 30 %.



C’est dans cette optique de promotion de l’activité sportive que ces rameurs seniors vont tenter de rallier les 5000 km qui séparent les Îles Canaries des Antilles.



Des coups de rame pour une bonne oeuvre



Un périple de 50 à 60 jours en mer et sans assistance à l’issue duquel les quatre compagnons de route mettront en vente leur embarcation et reverseront la somme récoltée à une association reconnue d’intérêt général dans le domaine de la santé et du bien-être, ou du sport.



Actuellement à Puerto Rico sur l'île de Grande Canarie, les quatre férus de sport devraient entamer leur expédition d’ici quelques jours et être de retour sur la terre ferme en février.