Bien utiliser les antibiotiques pour qu'ils restent efficaces

Les Français font figure de mauvais élèves en matière de consommation d’antibiotiques : nous en consommons trop, et à mauvais escient. Pour mieux comprendre leur usage, leur fonctionnement et leur utilité – ou pas –, AntibioMalin livre toutes les informations nécessaires.

Comment puis-je attraper cette infection ?

Que puis-je faire pour me sentir mieux ?

Quels médicaments peuvent m'aider à me sentir mieux ?

Comment éviter que mon entourage ne soit malade ?

Les antibiotiques servent à lutter contre les bactéries. Ils sont donc, comme le rhume ou la grippe.Mais les Français ont tendance à en consommer plus que de raison, ce qui a pour conséquence de diminuer leur efficacité.L’usage abusif d’antibiotiques contribue en effet au développement et à la dissémination de bactéries qui leur sont devenues résistantes. On parle d’, qui constitue un vrai problème de santé publique.Pour les personnes les plus fragiles notamment qui ont besoin d’antibiotiques efficaces pour combattre les infections.Par ailleurs, compte tenu du nombre de traitements que prennent les personnes âgées de façon chronique, mieux vaut éviter de prendre une molécule de plus si elle est inutile.Pour éviter la surconsommation d’antibiotiques, le ministère de la Santé a mis en ligne l’espaceIl a pour vocation d’aider à mieux connaître les antibiotiques mais aussi les infections.Angine, grippe, sinusite, otite… Au total, 21 infections sont répertoriées et détaillées sous forme de fiches.Pour chacune, sont données les réponses aux questions suivantes :Côté antibiotiques, le site propose une présentation de l’ensemble des antibiotiques habituellement prescrits en ville, classés de A à Z par nom de molécule.Chacune de ces fiches antibiotiques donne de nombreuses indications sur la façon de prendre le médicament, sur les cas où il est efficace, mais aussi sur son niveau d’antibiorésistance.Enfin, une FAQ propose des réponses aux questions les plus fréquentes.Pour prendre (ou pas) des antibiotiques en toute connaissance de cause.