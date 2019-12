Perte d'autonomie : astuces pour conserver le plaisir de manger

Problèmes buccodentaires, perte d’appétit, difficultés pour tenir ses couverts, troubles sensoriels…Avec l’âge peuvent survenir des difficultés pour s’alimenter correctement. Gros plan sur deux outils pour aider les plus âgés à conserver le plaisir de manger.

Depuis 2011, l’association Mémoire et santé a développé le S ans fourchette Malgré les réactions parfois vives qu’elle entraîne – « Manger avec les doigts ? C'est dégoutant, infantilisant, régressif », ces modes de préparation et de présentation sous forme de « finger food » sont en réalité très utiles pour aider une personne fragile, désorientée à manger varié, équilibré, à son rythme et à sa guise, explique la gériatre Monique Ferry.Pour démocratiser le sans fourchette, l’association Mémoire et santé s'associe avec des écoles hôtelières, des lycées techniques professionnels, pour former les cuisiniers, serveurs, maîtres d'hôtel à l'accueil de personnes malades Alzheimer et leurs aidants au restaurant.Mais il est bien sûr possible de proposer du manger main à la maison, en proposant des mini-portions de quiches, tartes, pizza ; des cubes de viande ou de fromage, des mignardises pour le dessert…. D’abord, une hygiène irréprochable. Ensuite, en proposant des bouchées qui peuvent être attrapées avec les doigts sans glisser, ni se casser ou fondre.Pour cuisiner des plats savoureux et adaptés aux personnes âgées – sous forme de finger food ou non – , la fondation Adréa s’est associée à l’institut Paul Bocuse afin de concevoir unIls y trouveront de nombreuses informations sur les particularités alimentaires des personnes âgées, mais aussi dessimples à employer – pour gagner du temps en cuisine, apporter plus de goût aux préparations mais aussi sur le manger main – et une dizaine de Le Sans fourchette en images (reportage France 3)