Animation : les seniors invités à donner leur avis en Seine-Saint-Denis

En maison de retraite comme en résidence autonomie, les ateliers et activités proposés constituent les temps forts qui rythment les journées. Mais sont-ils au goût des habitants ? Pour s’en assurer, le département de Seine Saint-Denis a lancé une démarche participative dans quatre de ses résidences.

Gym douce, loto, quiz ou jeux de société… Les activités proposées font souvent figure de grands classiques.Programmées par la direction et l’équipe d’animation, ces activités ne sont pas forcément en phase avec les aspirations des résidents, a constaté Le Parisien « Y’en a marre des lotos ! », résume Hassen, 70 ans et habitant de la résidence Les Blancs Vilains de Montreuil.Comme des dizaines d’autres seniors, il a pris part à unOrganisés par le Conseil départemental, cesse sont tenus dans quatre résidences autonomie situées à Clichy-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Montreuil.Pour briser la monotonie, Hassen propose plus de sorties, et aimerait visiter le château de Chambord. Autre envie, celle de rejouer à la pétanque.Monique quant à elle rêve de « revoir Paris la nuit ! ».Et Thérèse, 84 ans, qui a fait mai 68, affirme qu’elle ne « lâchera pas la lutte » pour que soient organisés des cours d'informatique « pour tous ! », rapporte Le Parisien. A l’issue des quatre ateliers, les animations et actions plébiscitées seront mises en œuvre,Parmi les actions programmées aux Blancs Vilains à Montreuil, le terrain de pétanque sera réaménagé. Sur une suggestion d’Hassen.