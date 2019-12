5 courts-métrages pour considérer la vieillesse autrement

Le Nikon Film Festival met chaque année en lumière des courts-métrages inventifs réalisés par de jeunes cinéastes. Placée sous le thème “une génération”, la dixième édition du festival offre la possibilité aux réalisateurs en herbe de porter un regard personnel sur le grand âge.



Depuis dix ans le Nikon Film Festival met à l’épreuve le talent de jeunes réalisateurs autour d’un sujet imposé.



Ils ont jusqu’au 15 janvier pour présenter un film de 140 secondes maximum et ainsi tenter de remporter l’un des 10 prix de la compétition.



Si 9 de ces prix seront remis par le jury présidé par le réalisateur Cédric Klapisch, les internautes peuvent soutenir aussi un ou plusieurs films.



Vous avez donc jusqu’au 1er mars 2020 à 23h59 pour voter et ainsi désigner le Prix du Public 2020.



Pour voter il suffit de se rendre sur la fiche du film choisi et de cliquer sur "soutenir ce film".



A un mois de la clôture des participations, plus de 200 films sont déjà inscrits et certains d’entre eux se sont approprié la thématique et offrent une vision originale, parfois décalée, sur les personnes âgées.



La rédaction d’Agevillage vous propose une sélection de cinq courts-métrages de la sélection, qui se questionnent sur la place des personnes âgées dans la société.



Les coups de coeur de la rédaction





Le film d’Etienne Cocuelle évoque avec subtilité la solitude à travers les générations. Particulièrement touchant, Relève-toi met en lumière l’absence de soutien dont peuvent être victimes les personnes âgées.

Ce court-métrage utilise humour et légèreté pour au final mettre en évidence la problématique des petites retraites. Un message fort traité avec beaucoup d'efficacité.









140 secondes aux côtés de Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau et véritable force de la nature. Un film plein d’énergie qui suit la formidable nonagénaire pendant une séance d’aérobic.































Ce film sur l’importance des liens intergénérationnels montre une personne âgée face à l’évolution perpétuelle des nouvelles technologies.