Vos droits : ce qui va changer en 2020

Comme chaque année, le 1er janvier apporte son lot de changements. Tour d’horizon.





Apa : vers un formulaire unique pour demander l’aide

Mise en place du prélèvement à la source pour les salariés du particuliers employeurs







Augmentation du Smic : + 17 euros par mois

CSG, CRDS et Casa : nouveaux seuils d’assujettissement et d’exonération





Des aides au logement plus ajustées

La rédaction d’Agevillage l’avait constaté en 2017 : malgré le caractère national de l’aide, il faut remplir un dossier de demande d’allocation personnalisé d’autonomie différent dans chaque département, et même le nom de l’aide change parfois. Par ailleurs, le dossier n’est pas toujours facilement accessible. La situation devrait changer début 2020. Pour plus d’équité, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a pris la décision de créer un seul et unique formulaire , avec un certificat médical type. A suivre…Ils ont eu un an de répit, mais à compter du 1er janvier, les particuliers employeurs devront se préoccuper du prélèvement de l’impôt de leurs salariés. Consultez notre mode d’emploi ici Le Gouvernement a annoncé le 18 décembre que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) serait augmenté de 1,2 % en 2020.Le Smic horaire passe donc à 10,15 euros bruts, et à 1 539,42 euros bruts mensuels pour 35 heures hebdomadaires.Soit une augmentation de 12 centimes bruts de l’heure et 17,42 euros bruts par mois.Les seuils portent sur le revenu fiscal de référence, calculé à partir des revenus 2017 et 2018.Les aides personnalisées au logement (APL), les allocations de logement familiale (ALF) et les allocations de logement sociale (ALS) seront désormais calculées en tenant compte des ressources des 12 derniers mois et non plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt. Leur montant devrait donc être plus cohérent avec la situation financière des allocataires.Enfin, le congé de proche aidant devrait être rémunéré dès l’an prochain, à hauteur d’une quarantaine d’euros par jour. Mais aucune date n’a été donnée pour l’instant.