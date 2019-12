5 jeux de société intergénérationnels qui stimulent la mémoire

A l’approche des fêtes et dans la perspective de moments passés en famille, la rédaction d’Agevillage vous propose une sélection de 5 jeux de société qui prennent soin de la mémoire des personnes âgées.



Le concept de 2 minutes ensemble ! repose sur l’échange intergénérationnel en répondant à une question piochée au hasard. Je décris la meilleure invention de tous les temps, je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance… Des questions simples qui engagent la conversation et font appel aux souvenirs ainsi qu’à l’imagination.

Le jeu a obtenu la Bourse Charles Foix en 2018 et la certification AFNOR “Testé et Approuvé par les Seniors”.

Pas exactement axé sur la mémoire, mais plus sur la réflexion et la déduction, Mastermind se joue à deux et consiste à deviner progressivement une combinaison cachée de couleurs. Un grand classique indémodable, idéal pour faire travailler ses méninges et passer un moment convivial avec son petit-enfant.

Autre classique, le Trivial Pursuit ne se présente plus et sa mécanique fonctionne toujours aussi bien. Au delà du jeu classique connu de tous, il existe aussi des versions régionales ou sur des thématiques (gastronomie, vins, astronomie…) qui peuvent éveiller des souvenirs spécifiques et engendrer des conversations sur la France d’autrefois.

Star Master est un jeu de mémorisation visuelle où l’on doit retenir des combinaisons de dés de couleur et ensuite tenter de reproduire le schéma plus rapidement que ses “adversaires”.





Singin' in the Game ! Des parties rapides, de 5 à 15 minutes, permettent de partager un moment ludique tout en faisant travailler sa mémoire.

Jeu d’ambiance, Singin' in the Game ! invite à pousser la chansonnette pour faire deviner des artistes. Des tubes des années 60 à nos jours sont de la partie et permettent de réunir toute la famille. Rappelons que la musique agit sur les fonctions cognitives et peut éveiller des émotions ou des souvenirs enfouis.