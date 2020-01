Santé : quelles nouveautés en 2020 ?

Après les aides financières, gros plan sur les nouveautés qui sont arrivées en matière de santé avec la nouvelle année.





Optique, aides auditives, prothèses dentaires : le 100 % santé progresse

Traitement Alzheimer : le déremboursement confirmé

L’homéopathie moins remboursée

Paracétamol, ibuprofène et aspirine repassent derrière le comptoir

Depuis le 1janvier 2020, le reste à charge est moins important sur certainesLes appareils sélectionnés pour faire partie du panier 100 % santé seront remboursés à hauteur de 1100 euros par oreille, laissant un reste à charge de 400 euros par appareil.En 2021, les appareils sélectionnés seront intégralement pris en charge.A noter : les personnes choisissant des audioprothèses hors panier bénéficieront d’un remboursement équivalent, tandis que les assurés bénéficiant de la CMU-C sont déjà entièrement remboursés depuis le 1janvier 2019.En matière de, les tarifs sont désormais plafonnés. Les couronnes et les bridges font désormais partie du panier de l’offre 100 % santé et sont donc remboursées intégralement par l’Assurance maladie et les complémentaires santé.Pour les autres prothèses, il faudra attendre le 1janvier 2021.Côtéenfin, le panier 100 % santé comprend a minima 17 montures adultes (et 10 montures enfants), ainsi qu’une sélection de verres et de traitement.Depuis le 1janvier, les Français qui choisissent des verres et des montures 100 % santé sont totalement remboursés, mais il est bien sûr possible de n’opter que pour les verres ou les montures, ou aucun des deux.Le Conseil d’Etat, saisi en juillet 2018 par la Fédération des centres mémoire, l’association France Alzheimer et six sociétés savantes et organisations professionnelles de gériatrie, neurologie ou neuropsychiatrie, a confirmé le déremboursement des traitements contre la maladie d’Alzheimer en décembre dernier.Les préparations homéopathiques ont vu le 1janvier le taux de remboursement diminuer, passant de de 25-30 % à 10-15 %.Elles seront totalement déremboursées le 1janvier 2021.Fin janvier, ces trois molécules ne seront normalement plus en vente libre. Ce qui ne signifie pas qu’il faudra une prescription pour se les procurer, mais qu’il faudra les demander au pharmacien.Le but étant de permettre à ce dernier de rappeler les règles de bon usage, ces traitements présentant des risques majeurs en cas de mauvaise utilisation.