Concours : deux bandes-dessinées à gagner

Signe des temps ? L’éditeur Bamboo Edition publie ce 8 janvier deux bandes-dessinées où les seniors tiennent le premier rôle. Deux albums drôles et tendres que nous vous proposons de remporter.

Lucienne vit dans le petit village de La Rondière, avec son époux Georges. La vie simple du couple d’agriculteurs se retrouve bouleversée avec l’arrivée d’un courrier inattendu.Lucienne, c’est aussi la grand-mère d’Aurélien Ducoudray, qui signe le scénario du premier album, Lucienne ou les millionnaires de La Rondière Car dans cette histoire, « tout est vrai, sauf l’histoire » : les villageois et leur caractère bien trempé, la générosité de Lucienne et Georges, les poulets cou-nul, le chien Kikine et l’arrivée des néo-ruraux au village.Un bel hommage entre partage et transmission, une histoire douce-amère illustrée par Gilles Aris.Autre lieu, autre ambiance pour Avec ou sans moustache. Cet album imaginé par Courty et illustré par Efix se déroule à Paris, et met en scène Pierre-Jean Rochielle, ancien acteur star de la trilogie Copains d’abord, sortie en salles dans les années 1980.Un brin misanthrope, un peu aigri, Pierre-Jean ne quitte jamais son quartier. Alors, quand le producteur William Vanout lui propose de tourner dans un nouvel opus des Copains d’abord, il lui oppose une fin de non-recevoir.Mais la tentation est trop grande : Pierre-Jean trouve un stratagème pour se donner une nouvelle chance en tant qu’acteur. Une nouvelle chance dans ses relations avec les autres comédiens aussi.Bien sûr, tout ne se déroulera pas comme prévu et le tournage prendra un tour inattendu, sur fond de lutte contre les préjugés âgistes…La Rondière et Paris, l’agricultrice et l’acteur, Lucienne et Pierre-Jean : deux histoires pas si différentes, malgré tout, puisqu’il s’agit de: cinq personnes parmi celles qui commenteront cet article seront tirées au sort et remporteront chacune les deux bandes-dessinées. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour participer.