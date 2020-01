Aidants : organiser ses vacances en 2020

Pour l’aidant mais aussi pour l’aidé, il est indispensable de s’accorder des temps de répit, des moments pour souffler. Parmi les formules les plus faciles à mettre en œuvre, les séjours/vacances. A organiser dès maintenant !

Plusieurs organismes proposent ce type de séjour. Le concept est simple : durant quelques jours, l’aidant et la personne aidées partent ensemble, sortent de leur quotidien, vivent des nouvelles expériences ensemble, avec le soutien de professionnels et de bénévoles qui permettent des temps de répit à l’aidant.Une manière de rentrer ressourcé, de poser un nouveau regard sur la relation et de rencontrer, aussi, d’autres aidants.Ces séjours de répit sont à réserver en amont, idéalement en janvier.Ils sont notamment organisés par :L’association propose 17 séjours en 2020 en France et à l’étranger (dont un séjour destiné aux seuls aidants du 23 septembre au 3 octobre à la Grande-Motte).Les prix sont fixés en fonction des revenus, et peuvent être en partie couvert par l’aide au répit de l’Apa.Depuis 2008, l’Agence nationale des chèques-vacances propose des séjours aidants-aidés via son programme Seniors en vacances.Pour les financer, les aidants peuvent bénéficier des mêmes conditions que les seniors, quel que soit leur âge, à savoir un prix réduit pour le séjour (336 euros maximum pour 5 jours/4 nuits et 402 euros pour 8 jours/7 nuits), ainsi qu’une aide supplémentaire de 135 à 160 euros selon la durée du séjour.(anciennement Villages répit familles Chacun des quatre villages vacances intègre une structure médicosociale, pour un hébergement temporaire de la personne aidée. L’aidant peut en profiter pour se détendre, mais aussi bénéficier d’un accompagnement dédié (formation, soutien, information…). Côté tarifs, 75 à 85 % du coût du séjour peut être pris en charge par la caisse de retraite complémentaire (Agirc-Arcco).Sous l’égide des Petits frères des pauvres, la fondation organise des séjours plutôt destinés aux jeunes malades d’Alzheimer et à leurs aidants.Quatre séjours sont d’ores et déjà proposés pour 2020, dans les Alpes-Maritimes et en Sologne.L’association propose aux aidants et aux aidés de s’envoler direction Djerba en Tunisie, pour un séjour en bord de mer.Sur place, une équipe de professionnelle accompagne la personne aidée en fonction de ses besoins.