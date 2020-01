Edito : Voeux 2020 créatifs et solidaires

La rétrospective 2019 nous montre à quel point notre pays avance sur les enjeux du vieillissement mais n'a pas encore pris la mesure de la transition démographique (comme de la transition écologique et numérique).



Partout pourtant, dans les familles, dans les villes, dans les villages, la révolution de la longévité s'installe.



Pour la première fois dans l'histoire de l'Humanité, quatre à cinq générations se cotoient et une partie d'entre elles a besoin d'aides concrètes, quotidiennes, qu'il faut financer... sans perdre un once de sa citoyenneté.



Les nouveautés 2020 vont dans le bon sens, mais l'effort n'est pas encore à la mesure des enjeux autour de la prévention santé (alors que la gastro est de retour), des financements des aides et des solutions, des formes d'habitats, de la place et du rôle des plus âgés, du professionnalisme nécessaire à l'accompagnement de la fragilité et des maladies neuro-évolutives...



Cette transition démographique liée au vieillissement invite pourtant à revoir notre parcours de vie, avec près d'une génération de vie en plus. L'occasion de penser à cohabiter entre plus vieux et plus jeunes, comme l'officialise la loi Elan ?



Bébé de l'an 2000, Agevillage vous accompagne depuis 20 ans maintenant pour préparer, imaginer ce vieillissement et le vivre debout jusqu'au bout !



Nous faisons le voeu de continuer de vous soutenir par une information sans angélisme, sans triompalisme, mais riche d'espoirs en une loi Grand Age - Autonomie à la hauteur des enjeux, riche d'initiatives (comme cet appartement témoin dans un établissement médicalisé dans le Nord), riche de réalisations culturelles comme ces vidéos qui interpellent sur la maladie d'Alzheimer, riche de cadeaux (comme ces BD à gagner cette semaine).



Que 2020 voie la réalisation des voeux qui vous sont chers, vers une société pour tous les âges, créative et solidaire !