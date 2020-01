Savoir-être, savoir guider : un guide pour mieux accompagner les déficients visuels

Quels sont les bons gestes, les bonnes façons d’accompagner une personne aveugle ou déficiente visuelle ? Réponses dans ce guide très complet, publié par l’Unadev (Union nationale des aveugles et déficients visuels).

Très complet, il traite à la fois des bonnes (et mauvaises !) manières de s’adresser à une personne déficient visuelle ou de l’aborder, mais donne aussi des conseils techniques de guidage.Dans la rue bien sûr : comment négocier les passages étroits ? A quels moments convient-il de ralentir ? Comment signaler un escalier, une descente de trottoir ?Mais aussi à l’intérieur, pour situer un siège au cinéma, une table au restaurant et éviter les difficultés chez la personne ou sur son lieu de travail.Le tout dernier chapitre est quant à lui consacré aux balades dans la nature et aux randonnées : de quoi trouver les bons mots et les bons gestes dans toutes les situations, sans négliger, bien sûr de « demander à la personne guidée si votre technique de guide lui correspond afin de vous adapter à ses besoins ».