Culture : les coups de cœur 2019 de la rédaction

L’hiver dernier, Paule Giron, ancienne journaliste et désormais membre de l’association Old'Up, nous invitait à “donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie”, avec Créer sa vieillesse , livre qui va à contresens de toute vision misérabiliste sur les seniors et apporte légèreté et enthousiasme.