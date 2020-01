Avoir une greffe de cheveux en Turquie, est-ce une bonne idée ?







La Turquie est une destination populaire pour de nombreuses personnes à la recherche d'un traitement médical, en particulier de nature esthétique. Ce tourisme médical est devenu une partie intégrante de l'économie du pays.











La réalité est que des soins de qualité peuvent être trouvés en Turquie dans des cliniques tels que la greffe de cheveux à Vera Clinic , où travaillent des spécialistes expérimentés et un personnel dévoué.

Une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes se rendent en Turquie, en particulier du Royaume-Uni, est que les coûts sont moins élevés que dans leur pays d'origine. Dans de nombreuses régions du monde, l'assurance maladie ne couvre pas les opérations esthétiques. Cela signifie que même si vous vous trouvez dans un pays proposant régulièrement des assurances privées, il est fort probable que vous ne pouvez toujours pas vous permettre de faire la procédure que vous souhaitez.





De même, les pays ayant une assurance maladie nationale ne couvrent pas non plus les interventions esthétiques telles que la procédure de greffe de cheveux. Cela signifie que les gens doivent payer de leur poche, ce qui peut rapidement représenter une grosse somme d'argent.

Il existe de nombreuses options pour les touristes médicaux cherchant à se rendre en Turquie pour y procéder. Les hommes et les femmes qui ont besoin de soin pour leurs cheveux peuvent demander de l'aide et se faire souvent consulter par un expert.







Options de greffe de cheveux en Turquie







Il existe de nombreuses options de traitement pour la perte de cheveux en Turquie. Outre les procédures de greffe, il existe diverses crèmes et autres options que vous pouvez découvrir dans la clinique de votre choix.









Des méthodes modernes de greffe de cheveux telles que le FUT et le FUE, qui ont été mises au point avec de bons résultats, sont proposées dans les cliniques en Turquie. Les nouvelles techniques développées sont également sûres d'être rapidement mises en œuvre dans le pays. La Turquie est un pays à la pointe de la médecine où de nombreux experts forment des médecins et des techniciens de l'industrie de la greffe de cheveux.

Comme dans d'autres régions du monde, les cliniques et les spécialistes peuvent recevoir des accréditations et des certifications de conseil. Les différentes qualifications indiquent bien qu’un lieu et son personnel sont des professionnels.

Outre les qualifications, il existe également des recommandations, des critiques et des portfolios que vous pouvez rechercher ou poser lors de la sélection d'un établissement.







Existe-t-il des inconvénients à la greffe de cheveux en Turquie ?







Le seul inconvénient est que si vous n'êtes pas déjà en Turquie, vous devrez organiser votre voyage et votre hébergement dans le pays.





Cela ajoute au prix d'avoir une greffe de cheveux en Turquie au lieu de votre pays d'origine. Cependant, même avec un voyage, il peut rester plus abordable pour vous d’être un touriste médical.





Si vous vivez très loin de la Turquie, les frais du déplacement risquent de le rendre inabordable ou aussi onéreux que de faire effectuer l’opération dans votre pays d'origine. Tout dépend de l'endroit où vous habitez et de ce qui est disponible dans votre ville et votre pays d'origine.





Les personnes qui vivent déjà en Turquie seraient bien avisées de regarder dans le pays car il existe d'excellentes cliniques proposant des procédures de greffe de cheveux de haute qualité.