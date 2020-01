MaPrimeRénov' : une prime pour inciter à la rénovation de son logement

Depuis le 1er janvier 2020, le gouvernement propose une aide financière pour permettre la rénovation énergétique de son logement. Comment l’obtenir ? Qui peut en bénéficier ? Quels travaux sont concernés ? Explications.





Cette nouvelle prime proposée par l’état s’appelle MaPrimeRénov’ et permet à un propriétaire de financer une partie des travaux de rénovation énergétique.



Pour en bénéficier, il faut donc être propriétaire d’un logement qui a été construit depuis plus de deux ans, y habiter, être sous le plafond de ressources et effectuer ses travaux par le biais d’une entreprise "reconnue garante de l’environnement" (RGE).



Le plafond de ressources varie en fonction du lieu d’habitation et du nombre de personnes qui composent le foyer.



Par exemple : le plafond est situé à 25 068 € pour un propriétaire vivant seul en Île-de-France et à 19 074 € dans les autres régions.



Un plafond qui sera élargi dès 2021 afin de toucher un public plus large. L’ambition de MaPrimeRénov’ étant dans un premier temps de permettre aux ménages les plus modestes de pouvoir réaliser des travaux qui réduiront leurs factures d’énergie.



Plus de confort et moins de consommation d’énergie



Cette aide financière concerne en effet les travaux qui permettent de réduire les dépenses d’énergie : isolation, ventilation, chauffage…



MaPrimeRénov’ peut même servir à prendre en charge un audit énergétique du logement.



Les demandes peuvent d’ores et déjà être réalisées et les premiers versement seront effectués courant avril.