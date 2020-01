Slam, électro : les seniors sur le devant de la scène

Parce que toutes les formes de culture appartiennent à tout le monde, quel que soit l’âge ou le genre, gros plan cette semaine sur deux projets d’art urbain où les seniors tiennent le devant de la scène.

« Tout le monde a sa place dans l'art : le rappeur ringard et le vieux fêtard », écrit le musicien Explor sur sa page Facebook Une maxime mise en pratique dans son dernier clip, puisque les seniors participant aux cours de gymnastique proposés par l’Institut de gérontologie sociale de Marseille y jouent les danseurs et danseuses.Deuxième coup de cœur cette semaine pour le slammeur Marcel Goudeau. Ce septuagénaire de Tours pratique le slam depuis une quinzaine d’années et se produit aussi bien sur scène que dans les bibliothèques, les écoles ou les maisons de retraite.Un amoureux des lettres spécialiste de l'octosyllabe et la rime alternée, et également auteur de Mes mots ont la parole, le slam qui raconte la vie.