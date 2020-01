Top culture : une compétition culturelle pour stimuler sa mémoire

Spécialisé dans la rééducation et stimulation cognitive par le biais d’applications, Dynséo organise chaque année un concours de culture générale destiné au plus de 60 ans. Une compétition joyeuse et ludique qui réunit plusieurs milliers de seniors.



Organisé deux fois par an, le concours Top culture démarre ce 27 janvier pour 12 jours de compétition.



Chez soi ou en établissement, toute personne de plus de 60 ans peut s’inscrire et ainsi participer jusqu’au 7 février aux différents quizz culturels proposés chaque jour.



Stimuler sa mémoire en s’amusant



Pour participer, il suffit de télécharger l’application et ensuite de créer un compte.

L’application ainsi que l’inscription au concours sont totalement gratuits et permettent d’accéder aux deux challenges proposés quotidiennement tout au long de la compétition.



Au-delà de son aspect ludique, ce concours a aussi vocation à inciter les plus âgées à stimuler leur mémoire et à recréer des liens entre les aidants et leur proche.



Pour les grands et les petits



Cette 8e édition du concours a aussi une ambition intergénérationnelle puisque pour la première fois, le concours est également ouvert aux classes de primaire à travers la compétition “Top kid” qui leur est destinée.



Les deux générations vont donc pouvoir concourir sur des quizz culturels similaires, mais adaptés à leur niveau.