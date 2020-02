Tutelle : un journal par les usagers, pour les usagers

Qui de mieux placé que les personnes protégées elles-mêmes pour parler de la tutelle et de la curatelle ? En Indre-et-Loire, les majeurs protégés peuvent participer depuis 2016 au Conseil des usagers de l’Udaf (union départementale des associations familiales) 37 et éditent depuis 2018 un journal destiné aux autres personnes sous mesure de protection, Tut’Infos.





Porter la parole des usagers

Objectif : deux numéros par an

Né fin 2016, le conseil des usagers rassemble une quinzaine de personnes protégées, cinq professionnels et administrateurs de l’Udaf et au moins deux mandataires judiciaires.Les représentants des usagers ne sont pas élus mais tirés au sort parmi les candidats, pour favoriser le renouvellement. « Nous avons à chaque fois entre 30 et 35 candidats », se réjouit Marie Lombard, responsable de service à l’Udaf, qui exerce au total 3200 mesures de protection.Cette instance, à l’image des conseils de la vie sociale en Ehpad , a pour but d’« Les idées viennent systématiquement des usagers », souligne Marie Lombard.Pour les mettre en œuvre, des groupes de travail sont programmés entre les quatre sessions annuelles du conseil des usagers.C’est ainsi qu’est né Tut’Infos, dont le premier numéro est paru en 2018.« Nous avons d’abord réuni un groupe de cinq personnes pour organiser la rédaction du journal, puis de petits groupes d’un à deux personnes, accompagnées par une assistante de service social. »Les quatre pages du journal ont pour but d’le tout dans un langage simple.Tut’Infos est ensuit remis aux mandataires judiciaires à la protection juridique (les tuteurs) de l’Udaf pour distribution aux personnes concernées.Le numéro 2 de Tut’Infos, paru en novembre 2019, a été tiré à 2000 exemplaires.Marie Lombard espère pouvoir publier le journal plus régulièrement, et le rendre plus lisible, plus accessible, en utilisant des caractères plus gros et en rédigeant en Falc (facile à lire et à comprendre) Même si les lecteurs du Tut’Infos apprécient déjà la publication, notamment « les recettes, les BD et les photos de membres du Conseil des usagers, qui leur permettent de mieux connaître leurs représentants », détaille la responsable de service.Si le sommaire du troisième numéro est déjà bouclé, l’Udaf envisage de revoir la durée du mandat des représentants des usagers : « deux ans, c’est peu pour lancer des projets ».