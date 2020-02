Accessibilité : Grenoble, Rennes, Nantes & Strasbourg en haut du classement

Alors que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui devait rendre l’espace et les bâtiments recevant du public accessibles, fête ses 15 ans, force est de constater l’immense retard de la France en la matière. Un véritable enjeu pour le prochain mandat municipal.

Initialement, la loi prévoyait que l’ensemble des bâtiments recevant du public (ERP) soient rendus accessibles au 1février 2015.De même, les espaces publics et les transports devaient permettre à tous les Français de se déplacer sans rupture, quel que soit leur degré de mobilité.Dans un bilan récemment publié, la Délégation ministérielle à l’accessibilité (rattachée aux ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales) indique qu’aujourd’hui,Côté transports, 158 gares doivent être rendues accessibles pour 2024-2025 contre 51 qui le sont déjà au niveau national. Sur les réseaux régionaux, seules 244 gares sur 879 sont déjà accessibles.Un vrai retard que pointent aussi lespar l’Ifop fin 2019 pour APF France Handicap.Qu’ils aient ou non des soucis de mobilité (handicap, perte d’autonomie liée à l’âge, grossesse, poussette…),Ils sont à 72 % insatisfaits de la voirie – notamment des trottoirs – et à 55 % des transports en commun.Certaines d’entre elles sortent toutefois leur épingle du jeu : Grenoble-Alpes Métropole, où 30 % des habitants ne sont jamais ou rarement gênés dans leurs déplacements, Rennes Métropole (27 %), Nantes Métropole et l’Eurométropole de Strasbourg (24 %).Huit des dix communes jugées les plus accessibles par leurs habitants sont par ailleurs adhérentes du Réseau francophone Ville amies des aînés , dont l’une des thématiques de travail porte sur les transports et la mobilité.