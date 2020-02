Journée portes ouvertes 2020 : à la découverte du premier label de bientraitance

Le 7 février dernier les établissements labellisés et engagés vers le Label Humanitude ont ouvert leurs portes à tous ceux qui souhaitent découvrir ou mieux comprendre les méthodes instruites par les concepts de l’Humanitude.

"Des établissements comme ça, ça existe ?" s'étonnent les visiteurs.

Où les habitants sont libres, sereins, en projets, pas infantilisés...

"C'est ce que l'on veut pour nos parents aujourd'hui et pour nous demain !"



L’Humanitude, qu’est ce que c’est ?



L'Humanitude est une méthodologie inventée par deux français Yves Gineste et Rosette Marescotti, qui repose sur l'application de techniques de prendre-soin enseignés en formations professionnelles continues auprès des professionnels de l'aide et du soin, selon cinq principes de bientraitance :

Zéro soin de force sans abandon des soins : proposer chaque jour un prendre soin tout en douceur

Respect de l'intimité et de la singularité, respect du domicile, des choix, des rythmes, du sommeil

Vivre et mourir debout : 20 minutes de verticalité par jour et les personnes ne deviennent pas grabataires

Ouverture de la structure sur l'extérieur : recevoir les familles, des bénévoles, organiser des sorties, des événements

: recevoir les familles, des bénévoles, organiser des sorties, des événements Lieu de vie, lieu d’envies : réalisation des projets d’accompagnements personnalisés des personnes âgées accueillies



Cette journée portes ouvertes était l’occasion de pénétrer dans les maisons de retraite qui on fait le choix d’adopter l’Humanitude et ainsi découvrir dans quelles conditions vivent les résidents et les professionnels au sein de ces établissements.



La Maison de Jeanne



Vendredi dernier, à



Vendredi dernier, à Villers-Bocage dans le Calvados, la Maison de Jeanne a donc ouvert ses portes pour accueillir les visiteurs.

Un accueil réalisé, en autres, par un professionnel de l’établissement, déguisé pour l’occasion et distribuant des câlins gratuits. Une façon de mettre en avant la bonne humeur qui règne dans l’établissement ainsi que l’importance du toucher dans les relations. Le toucher étant un facteur stimulant la production d'ocytocine, l'hormone du bien-être.



La visite s’est poursuivie en compagnie des infirmières, aides-soignantes et autres professionnels, pour découvrir les différents espaces de l’EHPAD, ou plutôt de la Maison.



Oui, car dans la Maison de Jeanne, les résidents sont appelés des habitants et tout est fait pour que chacun se sente chez soi.



A l’image de madame Oury, ancienne responsable du parc zoologique de Jurques et désormais habitante heureuse de la Maison qui n’a pas hésité à ouvrir sa porte aux visiteurs. Sa chambre personnalisée en fonction de ses goûts donne sur un petit balcon qui lui permet d’avoir un oeil sur le jardin investi par les animaux de la Maison. Le sentiment de chez soi est mis en évidence avec la présence d’un réfrigérateur ainsi que celle de médicaments.



Madame gère en effet elle-même une partie de ses médicaments, en accord avec les professionnels de l’établissement.



Dans la Maison de Jeanne on est chez soi et donc libre



“J’ai ma clef, je suis chez moi” s’exclame une autre habitante !

Juliette Ducouret, Responsable qualité de la Maison de Jeanne, souligne que les habitants sont “libres d’inviter et de recevoir qui ils veulent quand ils veulent”.

Ce sentiment de liberté ainsi que la sérénité dégagée par les habitants et les professionnels qui les accompagnent ont été régulièrement soulignés par les visiteurs lors de cette journée portes ouvertes.



La visite s’est conclue dans les espaces de vie commune, près de la fontaine à chocolat pour déguster les recettes proposés par les habitants, ou près du bar pour un café.



Une vie sociale riche, marquée aussi par les activités croisées avec la crèche attenante à la Maison ou pour son ouverture sur l’extérieur.



La Maison de Jeanne dispose d'ailleurs d'une plateforme de répit qui intervient à domicile afin de proposer des services de baluchonnage.



A Amiens, la maison de retraite La Neuville a reçu la visite d'environ 250 personnes dont plusieurs couples de retraités venus se projeter. Résidents et professionnels avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir chaleureusement tout le monde : Atelier jus de fruits, crêpes, bar à bonbons… "l'ambiance était bon enfant et c'est ce qu'on voulait" souligne Guillaume Delalieu.

Le directeur de la maison de retraite poursuit en précisant le souhait de montrer l’apport de la démarche Humanitude : “on a voulu montrer et partager le fonctionnement l’établissement”.

Pour ce faire le personnel avait prévu un parcours à travers divers stands autour des principes de l’Humanitude notamment, puis la visite de l’Ehpad, du bistrot des anciens ainsi que du parc ou même du poulailler et du chalet épicerie.



Du côté de l'Ehpad Smith à Lyon, l'ambiance était festive aussi avec des ateliers barbapapa, gaufres ou encore une séance de karaoké où se sont mêlés habitants, familles, visiteurs et personnel de l'établissement.









En savoir plus sur le label Humanitude : 1er label de bientraitance avec 27 labellisés à ce jour et une centaine d'établissements pour personnes âgées, handicapées engagées vers le label. Une journée riche en enseignements et en bonne humeur qui offre une autre vision de la vie en maison de retraite.



La Maison de Jeanne

13, Rue Curie

14 310 VILLERS-BOCAGE

02 31 77 01 36



Maison de retraite La Neuville - ARASSOC

5 Place Augustin Dujardin

80090 AMIENS

03 22 46 21 69



Ehpad Smith

65 Rue Smith

69002 LYON

04 72 56 21 50