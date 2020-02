Seniors connectés : robots amis ou pires mouchards ?

Serge Tisseron se passionne sur les impacts des technologies sur la vie humaine de l’enfance au grand âge. Il répondait aux questions de Old'Up ce 3 février à Paris. Robots : amis ou ennemis ?





Ecrans, ordinateurs, chat bot, sex bot, robots humanoïdes, exosquelettes pour soulever des charges… Il décrit des formes de compagnons, qui ont une force, une résistance (tant qu’ils ont de la batterie) et une présence infatigable.

Mais attention aux données, aux datas récupérées et adressées à des milliers de prolétaires du clic qui écoutent, analysent leurs sens… ces machines enregistrent TOUT (pour pouvoir vous vendre un produit, un service).

Et l’éthique dans tout cela ? Un avis du CCNE est attendu pour 2022… « La technologie va beaucoup plus vite » regrette Serge Tisseron.

Il rappelle les effets de la dissonance cognitive : où l’on sait que les machines sont des machines mais on se comporte avec elles comme si elles n’en étaient pas, on s’y attache, leur parle…

Pourquoi les fabrique-t-on alors ?

Parce que la recherche avance toujours plus loin.

Parce que la data devient la nouvelle source de valeur pour le commerce, c’est « le pétrole du 21e siècle » pour la recherche médicale, militaire…

A nous de les confier volontairement ou non, en permanence : Serge Tisseron invite à désactiver les cookies sur tous les sites visités.

Attention aussi aux pannes, aux déraillements de ces appareils qui demandent des tiers médicateurs, réparateurs.

A eux aussi de se former à l’accompagnement des plus âgés et à respecter l’éthique de la vulnérabilité, souligne Marie-Françoise Fuchs de Old'Up.



Des seniors qui, comme les autres, se laissent tenter par ces nouveaux objets connectés... mais sont moins enclins à les utiliser sur le long terme, selon une étude américaine.



Un mal pour un bien ?