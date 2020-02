20 ateliers pour travailler sa mémoire

La perte de mémoire, tout comme la maladie d’Alzheimer à qui elle est associée fait peur. Pourtant, il est possible de l’entretenir et de la développer à tout âge, en jouant notamment, seul ou en groupe.

Destiné aux seniors, les ateliers mémoire, proposés par les caisses de retraite, mais aussi parfois par les centres communaux d’action sociale des mairies, ont pour but de travailler sa mémoire de façon collective.Sylvie Martel conçoit et anime des ateliers mémoire depuis plusieurs années en centre social associatif.Avec François Martel, elle signe aux éditions Chronique sociale un ouvrage intitulé Ateliers mémoire – Entretenir et faire fructifier les ressources de son cerveau par le plaisir du jeu.Dans ce livre très pratique, 20 ateliers sur des thèmes spécifiques (les signes du Zodiaque, le corps humain, les pays du monde…), composé chacun de 6 à 12 exercices, classés par ordre de difficulté.Jeux de lettres, d’associations, de géométrie dans l’espace, de chiffres, de logique… De quoi s’entraîner chez soi, seul ou entre amis, et préserver sa mémoire en s’amusant !Sylvie et François MartelEditions Chronique sociale201914 euros