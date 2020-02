Tout savoir sur le coronavirus

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que les coronavirus font partie d’une grande famille de virus pouvant engendrer des maladies allant d’un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère).



Le nouveau coronavirus détecté en Chine est lui à l’origine d’une maladie appelé Covid-19.



Les patients atteints de Covid-19 ont signalé des symptômes légers à sévères de fièvre, de toux et d'essoufflement qui commencent généralement deux à 14 jours après l'exposition selon le CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) américain.



Cependant, les personnes présentant des pathologies chroniques sous-jacentes (détresse respiratoire, personnes fragiles, âgées…) ont des risques de complications respiratoires plus graves.

Une étude du New England Journal of Medicine , basée sur les 425 premiers cas de Covid-19, a montré que l’âge médian des personnes atteintes du virus était de 59 ans.

L’AARP souligne par ailleurs, que la majorité des des personnes décédées de la maladie dans le monde avaient plus de 50 ans.





Quelle est la meilleure façon de se protéger ?





La meilleure façon de se protéger étant d'éviter toute exposition, le CDC ainsi que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères recommandent d'éviter tous les voyages non essentiels vers la Chine.

Contre le coronavirus, la grippe ou les autres virus de l’hiver, il est recommandé aux personnes les plus fragiles et à leur entourage de prendre toutes les précautions nécessaires :

Afin de répondre à l'ensemble des intérrogations, rappelons que le ministère des Solidarités et de la Santé à mis en place un numéro gratuit (depuis un téléphone fixe) et ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h :Pour aller plus loin : Grippe, coronavirus et autres affections hivernales : comment s’en prémunir ?