[CONCOURS] Les Seignors 3 : la BD qui porte un autre regard sur les personnes âgées

Après le succès des deux premiers tomes, la BD Les Seignors revient avec un troisième volet tout aussi déjanté et savoureux. La vie en établissement, les rendez-vous chez le médecin, la visite des enfants… le quotidien des pensionnaires de la maison de retraite d’Hosannah est à chaque fois un prétexte à l’amusement mais est aussi l’occasion de porter un autre regard sur la vieillesse.



Pires que des gosses est donc le troisième opus du trio Hervé Richez, Sti et Juan.



Un troisième chapitre où l’on prend plaisir à retrouver les vicissitudes de ces pensionnaires pas comme les autres.



“C'est quoi l'os au pot aux roses ?”



Prostate, ostéoporose, deuil… les sujets abordés ne sont, à première vue, pas des plus joyeux mais ces Seignors osent tout et l’humour l’emporte toujours.



“Vous en avez marre d’être traité de « vieux » ? Vous ne supportez plus les Noëls en famille avec les gamins qui braillent et leurs parents qui vous infantilisent ? Il est temps de choisir un hébergement qui vous correspond. Rejoignez-nous au sein de la première maison de retraite participative et autogérée !”



Pires que des gosses est une galerie de portraits hauts en couleur, un pied de nez à l'âgisme ambiant.



Une ode à la vieillesse décomplexée, sans tabou ni contraintes, racontée au travers une quinzaine de saynètes croustillantes pour petits et grands.



Bamboo édition

10,95 €