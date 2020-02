Les 6 et 7 avril prochains se tiendra le Festival B2B de la Silver Economie et du bien-vieillir au Palais des Festivals de Cannes : www.festival.silvereco.org

Les acteurs de la filière Bien-vieillir Silver Economie s’y retrouveront et nous vous invitons à y participer et nous y rejoindre.

2 possibilités vous sont offertes pour être acteur de ce grand événement dédié au bien-vieillir et à la Silver économie :

1- Concourir aux Trophées SilverEco / SilverNight

Vos projets et innovations présentés à un jury d’experts reconnus et récompensés par un Trophée SilverEco, gage de crédibilité et reconnaissance de l’écosystème. Attention fin des candidatures le 28 février !

> Demander rapidement votre dossier de candidature via ce formulaire http://www.silvereco.org/festival/fr/contact-2/

> Ou télécharger le directement

2- Participer au Festival B2B / Pass Pro Forum et rencontres d’affaires

Rencontrer vos clients et prospects, Organiser des rendez-vous d’affaire qualifiés, Visiter la zone expo et assister aux conférences du Forum, Découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain, Découvrir les nouvelles offres et services, Echanger sur les bonnes pratiques, Célébrer le bien-vieillir et assister à la cérémonie de remise des Trophées SilverEco 2020.

> Le lien d’inscription Invitation offerte par AGEVILLAGE

Pour toute question concernant l’organisation de l’évènement, votre participation et les partenariats, n’hésitez pas à contacter l’organisateur. Votre contact : Mme Agathe REVERDY / 01 84 23 03 56 / partenariat@on-medio.com