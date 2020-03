Mars Bleu : une mobilisation étendue pour lutter contre le cancer colorectal

Selon la Ligue contre le cancer, 43 000 nouvelles personnes sont touchées chaque année en France par le cancer colorectal. À l’occasion de Mars Bleu, le mois consacré au dépistage du cancer colorectal, les médecins se mobilisent pour mieux informer sur cette tumeur maligne et mettre en avant les nouveaux moyens de détection.



souligne que le cancer colorectal constitue le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes et le 3e chez les hommes. La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer souligne que le cancer colorectal constitue leet le 3e chez les hommes.



A l’origine de 17 000 décès en France tous les ans, le cancer colorectal est le plus meurtrier après celui du poumon.



Un test plus simple et plus fiable



Cependant, un dépistage précoce permet de guérir 9 cas sur 10. En ce sens, Mars Bleu permet de rappeler qu’il existe des moyens simples et efficaces pour repérer ce type de cancer.



Beaucoup moins contraignant, le nouveau test de dépistage ne nécessite plus qu'un seul prélèvement de selles (contre 6 avant) et peut être effectué chez soi.



Ce test, ainsi que son analyse sont entièrement gratuits pour les personnes âgées entre 50 et 74 ans.





Les personnes de cette tranche d’âge sont censées recevoir tous les deux ans un courrier les invitant à venir récupérer le kit chez leur médecin traitant.



Au-delà d'être simple et gratuit, ce nouveau test de dépistage permet de mieux repérer les cancers et les lésions précancéreuses (polypes, adénomes).



Sensibiliser partout !



Si le mois de mars est chaque année le moment de rappeler l’importance d’un dépistage précoce, cette année pour la première fois la campagne de sensibilisation s’étend au-delà des cabinets médicaux.



Cette année, médecins et pharmaciens sont mobilisés pour sensibiliser et informer leurs patients ou clients.



A cet effet, des documents d’informations sur le cancer colorectal et sur son dépistage sont disponibles dans les cabinets et les officines.



Une campagne d'information et de sensibilisation qui s'étend aussi sur la toile avec, notamment, des vidéos pédagogiques proposées par l'Institut national du cancer, qui mettent en évidence l'importance du dépistage.



Cancer colorectal : pourquoi se faire dépister ?





Dépistage du cancer colorectal : qui ? Quand ? Comment ?