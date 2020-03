Emploi à domicile : des outils pour faciliter le quotidien des particuliers employeurs

A l’instar de tous les employeurs, les particuliers qui emploient un salarié à domicile doivent prendre en charge la gestion administrative et juridique de la relation de travail. Pour leur faciliter la tâche, des outils sont disponibles en ligne.





Dernier en date, le certificat de travail personnalisable proposé par service-public.frLors d’une rupture de contrat de travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement…), l’employeur doit remettre au salarié un contrat de travail à la date du dernier jour du contrat.Et ce, que le salarié ait travaillé à temps plein ou partiel, en CDD ou en CDI.Il suffit de compléter le document en renseignant les coordonnées de l’employeur et du salarié, sa fonction et les dates de début et de fin de contrat dans le modèle, qu’il est ensuite possible de télécharger en pdf pour impression. Sur le site particulier-employeur.fr proposé par la Fépem (Fédération des particuliers employeurs de France), de nombreux autres outils sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs inscrits : modèles de documents, vidéos, explications juridiques, simulateurs…De quoi grandement simplifier l’emploi d’un salarié à domicile.