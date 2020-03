Coronavirus : des précautions renforcées dans les maisons de retraite

A ce jour 178 cas de coronavirus ont été recensés en France et alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le passage au stade 2 de l’épidémie, les maisons de retraite mettent tout en oeuvre pour protéger les plus fragiles. Des mesures-barrières nécessaires mais qui ne doivent pas décourager les visites.



Selon le point épidémiologique quotidien de Santé publique France du 2 mars, 178 cas confirmés de COVID-19 ont été recensés en France et 3 personnes sont décédées des suites du coronavirus.



Protéger les plus fragiles



Pour éviter au virus de pénétrer dans les maisons de retraite, des mesures de précaution restrictives ont été mises en place.



Ainsi depuis ce week-end beaucoup d'établissements contrôlent la température des visiteurs à l’entrée, demandent le port du masque et l’utilisation d’un gel hydro-alcoolique.



Certaines maisons de retraite recommandent de ne pas serrer la main ou embrasser la personne visitée et de ne pas l'emmener à l’extérieur.



Des mesures qui ne sont pas spécifiques au coronavirus et qui sont mises en place à chaque période de fort risque épidémique.



Ne pas renoncer aux visites

Avant de rendre visite à son proche, il est donc conseillé d'appeler l'établissement afin de prendre connaissance de l'ensemble des règles mises en oeuvre et de s'assurer qu'il n'y pas de restriction au niveau des horaires d'ouverture au public.



Avant de rendre visite à son proche, il est donc conseillé d’appeler l’établissement afin de prendre connaissance de l’ensemble des règles mises en oeuvre et de s’assurer qu’il n’y pas de restriction au niveau des horaires d’ouverture au public.



Des visites plus contrôlées mais des visites qui demeurent cependant essentielles pour contribuer à la bonne santé et au bien-être de son proche en maintenant des liens et des interactions sociales.