Covid-19 : comment garder le lien avec les personnes résidant en Ehpad ?

Epidémie de coronavirus oblige, les établissements qui accueillent des personnes âgées, fragiles, prennent des mesures pour protéger ces résidents vulnérables et demandent de limiter ou d'éviter les visites. Emmanuel Macron, lors d'un déplacement dans un Ehpad du XIIIème arrondissement parisien le vendredi 6 mars, a lui aussi appelé à « éviter de visiter nos anciens ». Quitte à renforcer l'isolement des plus âgés. Alors, comment faire pour rester en lien malgré ces mesures ?

Très important : les visites sont désormais fortement déconseillées sauf autorisation de la direction. https://t.co/wiYNnzENhH — Jardins du Castel (@JardinsCastel) March 8, 2020



Les nouvelles technologies à la rescousse





Pour les réfractaires du virtuel





En Bretagne comme dans le reste de la France il est fortement conseillé d'éviter de rendre visite à un proche en Ehpad.Une mesure rappelée notamment par le président de la République : « Durant cette épidémie, il faut absolument limiter les visites au maximum et je vais demander à tous nos concitoyens d’avoir cet esprit de responsabilité, de faire ce sacrifice. Je sais que c’est parfois un crève-cœur mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. »Compte tenu de la situation, « il est bien sûr indispensable de les protéger. Mais il est également indispensable de maintenir les liens entre nous et les aînés, notamment les plus fragiles et les plus isolés », alerte l'association Les petits frères des pauvres.Pour ce faire, différentes options sont possibles.Si l’apprentissage de l’informatique pouvait autrefois sembler insurmontable aux plus âgés, l’arrivée dessur le marché a changé la donne.Plus simples à utiliser qu’un ordinateur, moins encombrantes, nomades, elles se déclinent en outre enDifférentes entreprises proposent des tablettes cumulant interfaces dépourvues de toute icône superflue et service d’assistance à distance.C’est le cas d’ Ardoiz , la dernière né, créée par La Poste, Facilotab ou encore Tabbya , qui pousse la simplification jusqu’à la possibilité de n’afficher qu’une seule appli sur l’écran.Spéciale seniors ou pas, la tablette fait aujourd’hui partie du quotidien d’ une personne âgée de 70 ans ou plus sur 10, et de 29 % des 60-69 ans Si c’est le cas de votre proche, vous avez le choix entre de nombreusesavec lui : Skype ou Tango pour la visiophonie, WhatsApp ou Messenger pour échanger des photos et des messages en temps réel… et lui montrer que vous êtes là, malgré tout.Bien sûr, le téléphone reste une option de choix, à condition que votre proche puisse en utiliser un.Sinon, reste l'écrit. La lettre, la carte postale manuscrite ou le dessin des petits-enfants envoyé par la Poste restent très prisés de tous : des souvenirs tangibles que l'on peut exposer et conserver.Mais il est aussi possible d'allier virtuel et réel. L’application gratuite MaCartaMoi permet ainsi d’envoyer desde la photo de votre choix, ou, moyennant 2,49 €, de l’imprimer, texte compris, et de l’envoyer en quelques clics.Pour des nouvelles régulières, Famileo compile, mets en page et imprime les messages et les photo postées par les proches via l’application pour remettre au destinataire uneenvoyée chaque mois.Une autre façon d'être proche malgré la distance imposée par le Covid-19.