Solitud'écoute : un coup de fil pour rompre l'isolement

Depuis 2008, les Petits frères des pauvres proposent un numéro de téléphone gratuit et anonyme dédié aux personnes de plus de 50 ans : Solitud’écoute. Un dispositif de solidarité visant à rompre l'isolement.

C’est un lien vers l’extérieur lorsqu’on ne peut plus se déplacer et qu’on n’a plus personne à qui parler… Solitud’écoute est ouvert à toute personne de plus de 50 ans.Au bout du fil, des bénévoles formés sont à l’écoute des personnes vulnérables souffrant de solitude et d’isolement.Chaque année, lereçoit 20 000 appels.Les plus de 50 ans peuvent appeler ce numéro gratuitLes écoutants échangent et partagent avec les appelants. Ils apportent une présence fraternelle, attentive, respectueuse, sans jugement, dans le respect de l’anonymat de chacun.L’écoutant bénévole accueille la personne telle qu’elle est, tâche de la comprendre en dialoguant avec elle.Solitud'écoute fonctionne grâce à ses bénévoles écoutants. Si vous souhaitez les rejoindre, les Petits frères des pauvres est toujours à la recherche de personnes pour intégrer ses permanences d'écoute situées à